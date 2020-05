Auxílio emergencial pode ser solicitado no Jabaquara

Toda confusão e movimentação em torno da solicitação do auxílio emergência no país parecem ainda não resolvidos. Agências da Caixa continuam com filas imensas, repletas de pessoas que não têm acesso à internet ou não conseguem resposta satisfatória no aplicativo.

As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) prestam esse tipo de apoio, bem como informações para quem precisa solicitar o seguro-desemprego. Mas, nem todas estavam abertas – a Prefeitura havia decidido oferecer atendimento apenas em nove delas.

A partir de segunda, 11, entretanto, outras estarão atendendo ao público, inclusive a do Jabaquara.

No total, serão 13 unidades, agora, proporcionando um aumento de 43% na capacidade de atendimento dos postos, que poderão chegar a 2 mil pessoas por dia. As outras três que passam a atender ao público ficam em Santana, Itaim Paulista e São Mateus. As unidades também irão atender por meio de agendamento, realizado pela central 156 ou pelo portal do serviço https://sp156.prefeitura.sp.gov.br, para evitar aglomeração e o contágio pelo coranavírus.

“Mais de de 24 mil pessoas já ligaram no 156 e agendaram horário para serem atendidas nos Cates. Isso mostra o acerto da Prefeitura nessa linha de tentar resolver um problema que seria do Governo Federal”, explicou o prefeito Bruno Covas, durante coletiva on-line realizada nesta quarta-feira na sede da Prefeitura.

“A primeira etapa de reabertura dos Cates priorizou as unidades localizadas na periferia da cidade para evitar grandes deslocamentos na cidade. Resolvemos ampliar o número de postos a fim de facilitar o acesso e aumentar o número de pessoas atendidas”, ressalta a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso. “A Prefeitura está aumentando o atendimento diante da estimativa que cerca de 500 mil pessoas têm direito ao auxílio emergencial na capital e ainda não tiveram acesso ao benefício. Com essa ampliação, ajudaremos também a evitar as grandes filas na porta das agências da Caixa Econômica Federal”.

Já foram realizados 24 mil agendamentos desde a reabertura dos Cates, sendo 5 mil nos primeiros quatro dias de atendimento. A maioria dos contatos foi feito por telefone para a central 156 e os demais agendamentos por meio do portal do serviço. Desde a reabertura dos Cates, 65% dos pedidos de atendimento foi para habilitar o seguro-desemprego ou resolver pendências deste benefício. O restante se refere à requisição do auxílio emergencial.

Tem direito ao benefício do seguro-desemprego o trabalhador formal e doméstico, dispensado sem justa causa. O trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador também tem direito.

Já para ter direito ao auxílio emergencial do governo federal, será avaliada a renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, e de até três salários mínimos por família. Podem receber os desempregados, trabalhadores informais, MEI – Microempreendedores Individuais, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais e contribuinte individual ou facultativo da Previdência Social.

As 13 unidades seguem as recomendações dos órgãos de saúde para o distanciamento social em filas e assentos, além do uso obrigatório de máscaras pelas equipes técnicas e usuários. No local, é oferecido álcool em gel e máscaras descartáveis, caso a pessoa chegue ao local sem a proteção.

Como agendar

As pessoas que precisam habilitar o seguro-desemprego ou requerer o auxílio emergencial devem ligar para a central 156 da Prefeitura de São Paulo ou acessar a página principal do Portal SP156 no endereço sp156.prefeitura.sp.gov.br. No uso por telefone, a gravação do serviço informa as opções 0-4-4-2 do ambiente eletrônico para ser direcionado para agendar o atendimento no Cate mais próximo de sua casa.

Veja a relação de documentos necessária para cada tipo de solicitação.

SEGURO DESEMPREGO – Trabalhador Doméstico:

– Documento de Identificação com foto (original ou cópia autenticada)

– Número do CPF – Cadastro de Pessoa Física;

– Carteira de Trabalho, com a anotação do contrato de trabalho (versão em papel ou versão digital);

– Cartão do PIS (Programa de Integração Social), extrato atualizado ou Cartão Cidadão;

– Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), devidamente acompanhado do Termo de Quitação ou de Homologação.

SEGURO DESEMPREGO – Trabalhador Formal:

– Documento de Identificação com foto (original ou cópia autenticada)

– Número do CPF – Cadastro de Pessoa Física;

– Carteira de Trabalho, com a anotação do contrato de trabalho (versão em papel ou versão digital);

– Cartão do PIS (Programa de Integração Social), extrato atualizado ou Cartão Cidadão;

– Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), devidamente acompanhado do Termo de Quitação ou de Homologação.

– Documento de levantamento dos depósitos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), ou comprovante de saque do FGTS;

– Requerimento do Seguro-Desemprego (em duas vias, emitido pela empresa, pelo aplicativo Empregador Web)

AUXÍLIO EMERGENCIAL

– Documento de Identificação com foto;

– Número do CPF;

– Aparelho de celular com numero ativo para recebimento do código de validação.

– Caso não seja o único solicitante de seu grupo familiar, apresentar também o número de CPF e data de nascimento das pessoas que compõem seu grupo familiar

– Endereços das unidades do Cate com atendimento emergencial, das 8h às 17h

Zona Sul

– Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416

– Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122

– Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Zona Norte

– Cate Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95

– Cate Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300

– Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 349

– Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808

Zona Leste

– Cate Cidade Tiradentes – Rua Milagre dos Peixes, 357

– Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851

– Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064

– Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012

– Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400

Zona Oeste

– Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201