Audiência pública vai discutir concessão do Ginásio Ibirapuera

No próximo dia 21 de setembro, às 10h, a Câmara Municipal de São Paulo irá debater em Audiência Pública o PIU (Projeto de Intervenção Urbana) Ginásio do Ibirapuera. O debate será promovido pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. O presidente do colegiado, vereador Paulo Frange (PTB), é o autor do requerimento.

O PIU Ginásio do Ibirapuera está sendo desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, que é quem administra o equipamento público. O local compreende o Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, que é referência para treinamentos de atletas olímpicos e já foi palco de inúmeros eventos esportivos internacionais.

No documento que solicita a realização da audiência, o vereador Paulo Frange apresenta algumas considerações relacionadas à área que abrange o projeto e às ZOEs (Zonas de Ocupação Especial). O requerimento menciona ainda as manifestações de órgãos de defesa e preservação do patrimônio histórico-cultural.

Para participar: