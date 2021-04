Audiência pública discute ciclofaixa Luís Góis

Acontece nessa quinta, dia 8, das 10h às 12h, a audiência pública virtual, por conta da pandemia, da Comissão Permanente de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores que vai debater a implantação de ciclofaixa na Rua Luís Góis. O encontro promete ser quente, com participação intensa tanto dos defensores da ideia quanto dos que querem impedir que a ciclofaixa – já em implantação – seja concluída.

Para participar opinando, é necessária inscrição prévia ou manifestação por escrito por esse link: https://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciapublicavirtual/inscricoes/#wpcf7-f127942-o1.

Para acompanhar, basta acessar o site da Câmara no horário estipulado e acompanhar o vídeo ao vivo, pelo link: https://www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/auditorios-online/plenario-1o-de-maio/

Histórico

Em 2019, a Prefeitura elaborou o Plano Cicloviário da cidade. Antes, foram promovidas audiências públicas para discutir os traçados, a extensão, as conexões, região por região. Depois de aprovado, o Plano foi divulgado nos sites da Prefeitura e também pela imprensa.

Ainda assim, a instalação de ciclofaixas na cidade continua gerando polêmica – não só na própria Luís Góis como em outros pontos da cidade. No momento em que veem a instalação acontecer, moradores e comerciantes contestam a escolha e alegam não terem sido consultados ou informados sobre a discussão.

No caso da Rua Luís Góis, a ciclofaixa já foi instalada em boa parte da extensão da via, com sinalização de solo (ainda incompleta) e vertical – em postes. O debate ganhou as redes sociais e, mais do que isso, chegou à Câmara dos Vereadores.

O vereador Aurélio Nomura (PSDB) alega que convocou a audiência depois de procurado por vários representantes da região que “mostraram os prejuízos que terão com a implantação da ciclovia”. “Achei muito justa a reclamação e por isso solicitei essa audiência pública. Também encaminhei um ofício à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte acompanhado por uma abaixo-assinado com quase duas mil assinaturas, pedindo a retirada da ciclofaixa. Outras mil manifestações contrárias foram assinadas na plataforma Change.org”, completa o vereador.

O abaixo assinado contrário à ciclofaixa está em 1.375 assinaturas e pode ser endossado nesse link.

Por outro lado, há vizinhos e ciclistas favoráveis à implantação da ciclovia. Defendem que nada justifica ignorar as audiências públicas já realizadas e o desrespeito ao Plano Cicloviário que foi amplamente debatido e alvo de estudos técnicos. Criticam a ideia de remover uma ciclofaixa que, além de aprovada, já representou custos de implantação e, se retirada, novos custos para remoção e nova readequação da sinalização.

Eles também argumentam que a ciclofaixa trará benefícios inclusive para os comerciantes, facilitando o acesso de moradores próximos com o uso de bicicletas, já que o estacionamento na região já é bastante difícil.

O abaixo assinado favorável à ciclovia conta com 3.500 participações e está disponível nesse link