Audiência Pública dia 01/07 debate Água Espraiada

No dia 1 de julho, a partir das 11h, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo realizará mais uma Audiência Pública para debater questões urbanísticas da capital paulista. Desta vez, volta à pauta do Legislativo o PL (Projeto de Lei) 400/2024, de autoria do colegiado, que trata da Operação Urbana Água Espraiada.

Vale lembrar que a proposta que prevê o encerramento da Operação Urbana já foi aprovada em 1º turno de discussão e passou por Audiências Públicas nos dias 13/6 e 18/6.

A Operação Água Espraiada foi a primeira aprovada na cidade, em 2001. Tem como objetivo promover a reestruturação da região de sua abrangência com intervenções no sistema viário, um parque linear e o reassentamento de famílias em projetos de habitações de interesse social.

Como participar

Os interessados no tema podem participar presencialmente da audiência. Também é possível se manifestar por meio de videoconferência ou envio de sugestões via formulário digital. Para isso, acompanhe a agenda e todas as instruções para participar no site saopaulo.sp.leg.br/audienciaspublicas/.

O debate será transmitido ao vivo pelo Portal da Câmara (link Auditório Prestes Maia, disponível em Auditórios Online), e pelas redes sociais.

Serviço:

Audiência Pública da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Tema: PL 400/2024 – Operação Urbana Água Espraiada Data: 1/7. Horário: 11h, no Auditório Prestes Maia e redes sociais da CMSP.