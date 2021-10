Atualize a carteira de vacinação

A partir desta sexta-feira (1º), a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dá início à Campanha Nacional de Multivacinação, voltada a crianças e adolescentes. Todas as 469 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estarão disponíveis para atender à população.

As vacinas contempladas na campanha são: BCG, hepatites A e B, poliomielite, rotavírus, pentavalente (DTP+Hib+HB), pneumocócica, meningocócicas C e ACWY, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, HPV e difteria tétano.

A ação tem como objetivo, além de oferecer o acesso a esses imunizantes, atualizar a caderneta de crianças e adolescentes, de 0 a 15 anos de idade, aumentar as coberturas vacinais e diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis, como difteria, coqueluche, poliomielite, sarampo, caxumba, meningite meningocócica, entre outras.

No dia 16 de outubro ocorrerá o “Dia V” da vacinação na capital. Nesta data, todas as UBSs do município estarão abertas para imunizar crianças e adolescentes. A vacinação contra a Covid-19 seguirá normalmente nos megapostos, drive-thrus e postos volantes.

Por conta da pandemia, será permitido apenas um familiar acompanhando a criança ou adolescente a ser imunizado. Os pais ou acompanhante devem levar, além da caderneta de vacinação, documento com foto de ambos. Caso o cidadão não esteja com sua caderneta, basta apresentar os documentos. Com isso, sua situação vacinal será atualizada.

Mesmo que a caderneta de vacinação esteja completa, a SMS recomenda que os postos sejam procurados. Com o passar dos anos, algumas vacinas são atualizadas e uma nova aplicação é indicada. Um exemplo é a vacina meningocócica ACWY, que está disponível para adolescentes de 11 e 12 anos.

A queda no número de vacinados põe a população em risco, com a possibilidade de casos graves individuais e/ou surtos de doenças imunopreveníveis.

É válido destacar que, com a aplicação da vacina da Pfizer em adolescentes acima de 12 anos contra a Covid-19, dependendo da vacina, não é necessário aguardar o intervalo de 14 dias para participar da campanha de multivacinação.

Os postos de vacinação podem ser consultados na página do Busca Saúde, disponível no link: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br.