Atrações de Natal já chegaram ao Parque Ibirapuera

A Prefeitura de São Paulo amplia o alcance do programa Smart Sampa com a integração de 20 câmeras em pontos estratégicos do Aeroporto de Congonhas ao sistema de monitoramento por câmeras inteligentes, o maior e mais completo da América Latina. A medida reforça a segurança em uma das áreas de maior fluxo de pessoas da capital, proporcionando o uso de tecnologia de reconhecimento facial e análise de imagens em tempo real nas áreas públicas de embarque, desembarque e calçadas externas do aeroporto, segundo maior do Brasil em movimento de passageiros.

O Ibirapuera iniciou sua temporada de fim de ano com um espetáculo capaz de transformar a paisagem e contagiar quem passava pelo parque na noite deste sábado (29). A inauguração da árvore de Natal de 57 metros — com 18,5 metros de diâmetro e mais de 330 mil pontos de luz — foi o ponto alto de uma celebração que reuniu milhares de visitantes e abriu oficialmente o circuito de atrações gratuitas que segue durante o mês de dezembro.

A programação começou com a chegada do Papai Noel e o acendimento da árvore, que iluminou o entorno e provocou uma reação imediata do público: celulares erguidos, aplausos espontâneos e um coro de crianças impressionadas pelo brilho da instalação.

Ao participar da cerimônia, o prefeito Ricardo Nunes elogiou a estrutura montada para o Natal no Ibirapuera e agradeceu pelo empenho para tornar os festejos de fim de ano na cidade ainda mais especiais. “Que isso possa contagiar o coração de cada um neste momento, que é a comemoração do nascimento de Cristo. Que possa fazer com que as pessoas tenham no seu coração aquele amor, o carinho, a fraternidade, a harmonia.”

O prefeito aproveitou o momento para lembrar do Natal Iluminado, realizado pela Prefeitura em toda a cidade. “Nós preparamos também outras ações importantes da cidade, iluminamos as principais ruas e avenidas, a gente tem lá as Vilas de Natal, que se integram a todas essas atividades nesta que é a melhor cidade do mundo, com os nossos 12 milhões de habitantes. E, além dos que vivem aqui, muitos que nos visitam, poderem realmente ter aqui um momento encantador e mágico nesse Natal. E no dia 31 aproveitar o Réveillon na Paulista.”

O diretor da Urbia, Samuel Lloyd, destacou que o Natal no Parque Ibirapuera, o mais visitado da cidade, ganha, neste ano, sua edição mais robusta. “Este é o maior investimento que já fizemos na programação natalina do parque, 100% viabilizado por patrocinadores, com R$ 8 milhões em recursos privados. Preparamos um ambiente iluminado, acolhedor e democrático, pensado para que todos possam participar gratuitamente. Além da beleza da árvore e do espetáculo no lago, queremos reforçar mensagens de sustentabilidade e de futuros possíveis para a cidade. Tenho certeza de que será uma grande celebração, com potencial para superar o público do ano passado”, afirmou. No ano passado, 3 milhões de pessoas passaram pelo Ibirapuera durante os festejos de Natal.

Além do impacto visual, os visitantes puderam entrar na estrutura e percorrer um túnel imersivo, com luzes, sons e texturas que criam a sensação de caminhar dentro da própria árvore. O espaço, concebido para ser ao mesmo tempo lúdico e contemplativo, tornou-se um dos pontos mais disputados da noite.

Logo depois, o lago do Ibirapuera ganhou protagonismo com o novo show multimídia diário, que mistura projeções, efeitos visuais e trilha sonora. O espetáculo tem como personagem central “Bira”, um saruê fictício inspirado na fauna do parque e criado pela Urbia, gestora do espaço. A apresentação reforça elementos da natureza e será exibida todos os dias às 19h30, 20h30 e 21h30.

A abertura ainda contou com apresentação da Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera, que encerrou a noite com arranjos natalinos e repertório popular.

Entre os milhares de visitantes, histórias de surpresa e encanto se repetiam. A analista de crédito imobiliário Dayane Queiroga não sabia da programação quando decidiu passear pelo parque. “Sou apaixonada por esta época. Vim ao Ibirapuera por acaso e fiquei surpresa. Amo as luzes do Natal e toda a cidade está incrível!”, contou. Já a assistente social Juliana Borges Pereira, de 42 anos, viveu o momento pela primeira vez ao lado da filha Valentina, de 7. “Estava muito ansiosa para ver as luzes da árvore de Natal acesas. Esta época é mágica, de celebração com a família. Acho que aqui é o melhor lugar, pelas luzes e pela natureza.”

Natal radical e atividades no parque

Quem quiser aproveitar este período de festas para praticar atividades radicais, vai encontrar várias opções no Ibirapuera entre os dias 9 e 23 de dezembro. No Modelódromo será realizado o Natal Radical com patinação no gelo, bungee jump, hoverboard, simulador com neve, surf machine, parede de alpinismo, tirolesa, arena lúdica e alimentação. A entrada é gratuita.

No dia 9 de dezembro, também terá início uma programação especial, com atividades de educação ambiental, cultura, sessões especiais no Planetário e apresentações musicais. Os visitantes de todas as idades terão acesso a oficinas gratuitas com foco no meio-ambiente nos dias 15, 16, 21, 22, 23, 29 e 30 na Serraria, ao lado do Bosque da Leitura (próximo ao portão 07).

Espetáculos gratuitos serão apresentados pelos integrantes da Escola de Música do Parque Ibirapuera nas manhãs de 6, 13 e 20 de dezembro no Palco Arena da Marquise. E nos dias 6, 12 e 20 o Planetário exibirá sessões natalinas ao vivo de “A Estrela de Belém”.

Serviço

Endereço – Portão 10 do Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, 5.300 – Vila Mariana – Zona Sul

Programação até 25 de dezembro> – Árvore de Natal – aberta para visitação todos os dias, a partir das 19h30; – Show multimídia no lago – diariamente, às 19h30, 20h30 e 21h30; – Casa do Papai Noel – disponível todos os fins de semana.