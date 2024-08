Atletas paralímpicos brasileiros treinam em centro no Jabaquara

Se a Vila Clementino conta com um Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, ligado à Prefeitura, para garantir a formação de atletas de alto rendimento, o Jabaquara sedia o maior Centro Paralímpico da América Latina. E no início de agosto foi autorizada aa prorrogação pelos próximos 35 anos do acordo de cooperação de gestão do complexo esportivo com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) entre os governos Estadual e Federal. A extensão de prazo garante segurança jurídica para manter e ampliar atividades e investimentos do equipamento e reforça o compromisso paulista com a inclusão e o desenvolvimento do esporte.

Com 95 mil metros quadrados de área construída, o Centro de Treinamento possui: duas quadras de vôlei sentado, 1 quadra de basquete em cadeira de rodas, 1 quadra de rúgbi em cadeira de rodas, 1 quadra de goalball, 12 mesas de tênis de mesa, 2 tatames de judô, 6 áreas para halterofilismo, 4 para a esgrima, 6 canchas de bocha, centro aquático com 1 piscina olímpica e 1 semi-olímpica, 1 campo de futebol PC, 1 campo de futebol de cegos, 2 quadras de tênis em cadeira de rodas, 1 pista de atletismo, 1 pista de atletismo indoor, academia para apoio e condicionamento físico, fitness e fisioterapia, vestiários, centro administrativo, centro de medicina e ciência do esporte, zona hoteleira com cerca de 300 leitos, área de apoio do Centro de Treinamento.

O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro foi fundado em 2016 com investimento de mais de R$ 264 milhões resultado da parceria entre o Governo de SP e o Ministério do Esporte. O equipamento desempenha papel relevante no desenvolvimento de novos atletas e na promoção de ações que posicionam o país entre as maiores potências desportivas do mundo.

O complexo esportivo abriga o Time São Paulo, formado por 149 atletas de alto rendimento patrocinados pelo Governo de SP, e usa a estrutura do local e representa o estado e o país em torneios nacionais e mundiais. Para os jogos Paralímpicos Paris 2024, 91 atletas do Time SP integram a delegação brasileira que conta com 254 esportistas (sem contar atletas guia, timoneiro e 2 goleiros reserva). Neste ano, o investimento do governo paulista no Time SP é de R$ 7,2 milhões

Delegação para Paris

Haverá 280 atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos de Paris, sendo 255 esportistas com deficiência, 19 atletas-guia (sendo 18 do atletismo e 1 do triatlo), três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo.

Os atletas do país estarão em disputas de 20 das 22 modalidades do programa dos Jogos, uma vez que os brasileiros não conseguiram a classificação no basquete em cadeira de rodas e no rúgbi em cadeira de rodas.

Esta será a maior missão brasileira em uma edição do megaevento fora do Brasil, superando os 259 convocados de Tóquio 2020, que também havia sido à época a missão com mais atletas em terras estrangeiras. O número só não supera o registrado nos Jogos do Rio 2016, quando o Brasil contou com 278 atletas com deficiência. Naquela edição, o Brasil participou de todas as 22 modalidades por ser o país-sede da competição.

Da delegação para participar desta 17ª edição das Paralimpíadas, 91 fazem parte do Time SP, que também cederá seu maior número de esportistas com deficiência para a equipe brasileira.

A 17ª edição dos Jogos Paralímpicos em Paris acontece de 28 de agosto a 8 de setembro.