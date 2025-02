Atitudes corretas beneficiam a cidade

Nunca é demais repetir que a limpeza pública é uma responsabilidade compartilhada entre todos os atores sociais: munícipes, Prefeitura, empresas de coleta e varrição, empresários e comércio. A importância aumenta quando lembramos que contribuir com a limpeza pública traz benefícios que não apenas um ambiente urbano bonito.

Resíduos espalhados pelas vias públicas prejudicam a cidade: proliferação de insetos e animais que transmitem doenças, aumento da poluição urbana, comprometimento de saúde pública, redução da fluidez na rede pluvial e de esgotos, aumento dos pontos de alagamento em dias de chuva e consequentes interrupções no tráfego e congestionamentos com riscos para motoristas e pedestres,

Ou seja, a irresponsabilidade de alguns cidadãos na hora de destinar corretamente os resíduos e garantir o acondicionamento adequado do material em sacos resistentes criam situações danosas a todos.

Por isso, cada família precisa saber o que é proibido, passível de fiscalizações e multas e tudo que não deve ser feito com relação ao descarte de resíduos comuns ou recicláveis. Confira algumas orientações simples.

1. Não descarte fora de hora

Ao longo do ano todo, mas especialmente na temporada de chuvas, fique muito atento aos horários de coleta na via onde mora.

A população deve colaborar colocando os sacos de lixo no máximo duas horas antes de o caminhão coletor passar. Se a previsão é de temporais e a rua tem riscos de alagamento ou enxurradas, recolha os sacos e aguarde pela próxima data de coleta. Lembre-se que o serviço é prestado várias vezes na semana e é possível aguardar para evitar que o material ensacado seja carregado pela chuva e prejudique o sistema de drenagem na região. Além disso, esse cuidado evita que os sacos sejam rasgados por animais ou pessoas em busca de recicláveis para venda.

Se há pessoas em sua vizinhança que dispõem os sacos de lixo em dias ou horários equivocados, tente alertá-los. Em último caso, é possível denunciar práticas incorretas para a Prefeitura, pelo telefone 156 ou pelo site.

Descobrir as datas e horários em que a coleta acontece é muito simples. Se você mora nas zonas sul ou leste, basta entrar no site ecourbis.com.br/coleta/index.html e indicar o endereço ou CEP. A concessionária Ecourbis Ambiental é responsável tanto pela coleta de lixo comum quanto pela seletiva, de material reciclável, nas zonas sul e leste da cidade. Cada um desses serviços é prestado em dias diferentes, com equipes diferentes. E o site traz, no campo “Horário de Coleta”, a indicação da agenda de cada um desses serviços.

Quem mora em condomínios ou áreas onde há contêineres nas ruas próximas pode levar os sacos de resíduos em qualquer dia ou horário, já que foram pensados justamente para facilitar o descarte. Entretanto, não ultrapasse a capacidade deles, ou seja, se o contêiner estiver lotado não deixe ali os resíduos de sua asa e aguarde o recolhimento em dias próximos.

2. Não exceda no peso

Prestar atenção ao horário da coleta é o primeiro passo, porém, cuide igualmente de como embala os resíduos gerados em sua casa para a coleta.

O primeiro ponto a ser observado é o volume e peso dos sacos de lixo. Quando estão muito pesados podem arrebentar ou dificultar a coleta.

Sacos de papel ou caixas de papelão não devem ser usados em dias de chuva, nem para material reciclável.

Por fim, embale corretamente material perfurocortante: vidros quebrados, cacos de porcelana, espetos de churrasco, seringas e agulhas… Todos devem ser colocados dentro de garrafas pet, enrolados em jornais ou potes de plástico, de modo a proteger as pontas

Além do risco de arrebentar os sacos, colocam ainda em perigo a saúde física de coletores, catadores e mesmo de pessoas que possam mexer nessas embalagens nas ruas. Outra dica é quando descartar esses perfurocortantes, coloque um bilhetinho para a equipe de coleta indicando que há ali cacos de vidro ou similares.

Para cacos de vidro, aliás, a melhor alternativa é levar até os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) específicos para vidro que estão espalhados em mais de 300 pontos das zonas sul e leste. São amarelos e estão em praças, devidamente identificados.

Lembre-se apenas que não recebem espelhos e vidros de janelas – que devem ser levados a ecopontos e descartados como entulho – nem lâmpadas, que precisam ser devolvidas em pontos de venda desse material, como lojas de material de construção ou de iluminação.

3. Não atrapalhe a coleta

Os serviços de coleta de lixo comum e também de recicláveis mobilizam um verdadeiro exército de colaboradores, equipamentos e caminhões, sem falar na logística para transportar todos os resíduos que geramos em nossas casas até a destinação final em aterros, cooperativas e centrais de triagem de recicláveis.

Para que todo esse esquema resulte em uma cidade limpa e organizada, os moradores têm que contribuir com as equipes que trabalham constantemente para encaminhar da maneira mais adequada aquilo que descartamos no dia a dia.

Respeitar os caminhões e coletores quando circulam pela cidade, sem ultrapassar de forma irregular ou buzinar é atitude de cidadania. Fique atento ainda para deixar os sacos de lixo em locais de fácil acesso e visíveis, longe de animais que possam oferecer perigo aos coletores.

4. Não queime os resíduos

Responsabilidade com geração de resíduos significa ter preocupação diária com o descarte correto de qualquer tipo de resíduo gerado – das sobras de alimento às pilhas usadas, das folhagens de poda ao lixo de banheiro (fraldas, absorventes, papel higiênico e outros), dos recicláveis (papel, vidro, plástico e metal) aos não-recicláveis (tecidos, porcelana, acrílico etc).

A cidade conta com infraestrutura para que todos os tipos de resíduos tenham encaminhamento final adequado.

Não se justifica queimar lixo ou mesmo deixar qualquer item em calçadas, sarjetas, praças. Nem fezes de animais, nem sobras de material de construção (entulho), nem material reciclável. A venda de material reciclável, importante lembrar, traz benefícios sociais e ambientais quando chega às centrais de triagem e cooperativas de catadores, já que a coleta seletiva gera renda para milhares de famílias de catadores no país.

E mais: queimar lixo – assim como despejar entulho pelas ruas – é crime ambiental, passível de multa.

5. Não misture os recicláveis

A coleta seletiva é universal na cidade ou seja, todas as ruas recebem caminhões que recolhem recicláveis. Mais do que isso, a cidade conta com Pontos de Entrega Voluntária, contêineres e ecopontos que, da mesma forma, recebem papel, vidro, metal e plástico.

Assim, é uma atitude simples e necessária a separação do lixo em dois: comum e recicláveis. O que não se deve fazer é misturar. Não desperdice embalagens recicláveis descartando-as no lixo comum. Por outro lado, não coloque nada de lixo orgânico – como sobras de alimento junto ao papel, por exemplo, ou cinzas de cigarro nas latinhas de alumínio.

6. Não descarte em lugar errado

Em 26 de janeiro foi celebrado o Dia da Educação Ambiental. Entender como funciona a coleta na cidade, reconhecer a importância de destinar corretamente cada tipo de resíduo são informações essenciais para prática da cidadania, especialmente em uma metrópole do porte de São Paulo, que gera 12 mil toneladas de resíduos domiciliares diariamente.

Quem se recusa a compreender a importância dessa atuação consciente, por outro lado, pode ser multado em até R$ 25 mil reais, que é o valor para quem descarta entulho em via pública, por exemplo. Há também multas para colocação do lixo em data e horário errados, para queima do lixo e para quem não mantém limpos e cuidados calçadas e terrenos.

Uma boa ação ambiental é compartilhar informações com vizinhos, colegas de trabalho, família e amigos, para que as multas possam ser cada vez mais raras e o descarte correto torne a cidade mais sustentável e bonita.