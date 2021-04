Até cafés especiais podem ser encomendados por delivery

Em 14 de abril foi comemorado o ‘Dia Internacional do Café’. A data, portanto, celebra uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo e, sem dúvidas, um queridinho dos brasileiros. O que muita gente não sabe, entretanto, é que a bebida, em suas versões básicas ou especiais, pode ser entregue pronta e quente, em sua casa.

Nas lojas da Chocolateria Brasileira, pode ser encontrado em versões que vão além do ‘espresso’, como o cappuccino, mocha, macchiato, canelinha e as deliciosas misturas de café com chocolate.

Com aroma, corpo, acidez e doçura, as combinações ou blends resultam em xícaras deliciosamente saborosas e energizantes.

A rede Chocolateria Brasileira recebe pedidos via WhatsApp para entregas via delivery. Na zona sul paulistana, a rede tem duas lojas:

Moema – Av. Jurucê, 555. Tel.: (11) 4508-5550; (11) 95530-5500

Vila Mascote – Av. Mascote, 84, Tel.: (11) 5678-6383; (11) 98564-1008

A Chocolateria Brasileira traz ao mercado nacional produtos finos e desenvolvidos com matéria-prima de primeira linha. No cardápio, barras, trufas e bombons, embalados individualmente ou em kits, se unem ao aroma do delicioso café, capaz de arrancar suspiro do mais distraído consumidor. No mercado desde 2013, a rede é hoje comandada por Christian Neugebauer, herdeiro de uma família que há mais de 100 anos atua no segmento de confeitaria e chocolates.

Quanto ao café, vale destacar que é um dos produtos básicos mais negociados, seja ele na versão Arábica ou Robusta, que apresenta inúmeras variações com aromas e sabores especiais. O café feito com grãos 100% Arábica é o mais apreciado pelos brasileiros e é ideal na preparação das bebidas gourmet, que aproximam pessoas para saborear momentos de puro prazer.