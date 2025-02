Assista ao filme “Ainda estou Aqui” no Segall

Se o filme brasileiro Ainda Estou Aqui vai ou não ganhar em uma das três categorias a que foi indicado no Oscar 2025, não há como saber, apenas torcer. Mas, certamente, as indicações colocaram a cultura brasileira em evidência mundialmente – aliás, o longa de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, venceu vários outros prêmios internacionais e ainda concorre em diferentes países. Então, que tal aproveitar a ocasião e assistir à produção em um dos espaços culturais mais importantes da região e da cidade? O Cine Segall está com apresentações de Ainda Estou Aqui de quarta a segunda (dias de funcionamento do Museu). Assim, ainda há oportunidade para descobrir – ou redescobrir – o importante Museu Lasar Segall, na Vila Mariana.

Referência na cidade de São Paulo por sua programação de excelência e pela qualidade da projeção, o Cine Segall conta com duas sessões diárias de filmes do circuito (exceto terças, dia de fechamento do Museu Lasar Segall). Os ingressos custam R$ 12 (meia) e R$ 25 (inteira). Às segundas e quartas-feiras, todos pagam meia (exceto feriados).

Até dia 29 de janeiro, as sessões de “Ainda Estou Aqui” acontecem às 16h20. Depois dessa data, confira no site os horários de exibição: mls.gov.br. Os filmes começam pontualmente — não há trailers ou anúncios. Chegue cedo para garantir seu ingresso e visite as exposições em cartaz.

O Museu funciona de quarta a segunda (fecha somente às terças) das 11h às 19h, com entrada gratuita. Fica na Rua Berta 111, Vila Mariana – a 500m do metrô Santa Cruz. Conta com espaço para cadeirante e assento para pessoa com obesidade.

As indicações

O filme Ainda Estou Aqui foi indicado a três categorias do Oscar 2025. A atriz Fernanda Torres foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz. A produção brasileira, por sua vez, foi indicada em duas categorias: Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. O anúncio foi feito no final da manhã desta quinta-feira (23), em Los Angeles (EUA).

Fernanda Torres disputa a premiação com as atrizes Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore. Já Ainda Estou Aqui concorre, na categoria Melhor Filme, com Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, Nickel Boys, A Substância e Wicked.

Na categoria Melhor Filme Estrangeiro, a produção brasileira disputa a premiação com A Garota da Agulha (Dinamarca), Emilia Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Flow (Letônia).

Fernanda Torres já havia sido premiada, no início do mês, com o Globo de Ouro de melhor atriz na categoria Drama. Esta foi a primeira vez que a premiação foi entregue a uma brasileira. E esta é a primeira vez que um filme brasileiro é indicado na categoria mais importante – a de melhor filme.

Com informações da Agência Brasil