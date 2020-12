Árvore de Natal esse ano será na Ponte Estaiada

Todo ano, em dezembro, já havia se tornado tradição: o Ibirapuera recebia milhares de pessoas interessadas em ver a Árvore de Natal gigante montada em uma das entradas do parque. Ao lado, o Lago também era alvo da atenção de quem queria curtir o clima, com atrações especiais – a Fonte Iluminada tinha shows especiais diários.

Esse ano, por conta da pandemia, nada disso será possível… Mas, o programa Natal Iluminado e o Festival de Natal vão continuar acontecendo, mas de forma mais espalhada pela cidade, evitando aglomerações.

A Coca-Cola FEMSA Brasil, transformou sua tradicional celebração de Natal em uma grande ação de tecnologia e inovação adaptada para o momento de pandemia. Para evitar aglomerações, a tradicional árvore de São Paulo será montada, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, na Ponte Estaiada, um dos principais cartões postais da cidade. Com 46 metros de altura e 17,65 m de diâmetro, terá projeção 360° em alta resolução e exibição de laser que poderá ser vista a 10 km de distância, além de estrelas em movimento que integram o novo visual. A inauguração, no dia 5 de dezembro, será transmitida ao vivo nas redes sociais da empresa.

Dessa vez, o Festival de Natal de São Paulo vai se estender de 11 a 23 de dezembro e chegará à região central, no Triângulo SP – recorte especial do Centro Histórico de São Paulo e em outros locais icônicos e históricos da cidade como a Centro Cultural dos Correios, Igrejas históricas, Mercado Municipal de São Paulo, Theatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal Paulo Eiró, entre outros.

Todas as apresentações artísticas serão transmitidas pelas redes sociais, por meios dos canais no Facebook e Youtube da SMTur, com intérprete de LIBRAS. Não haverá público presencial nas apresentações, portanto, não há distribuição de ingressos.

“Nesta edição, o objetivo é promover a cidade como cenário de intervenções artísticas temáticas e outras que celebram a história, a infância e a esperança, tão presente nesta época do ano. Vamos levar a cidade ao encontro das pessoas”, ressalta o Secretário Municipal de Turismo, Miguel Calderaro Giacomini.

Virtual

Com o tema “Um sonho de cidade”, as atividades evocam essa perspectiva de realizar o que desejamos para a cidade, com o incentivo do espírito natalino que toma conta das pessoas nesta época. Por meio da programação virtual, o público verá refletida a diversidade cultural e artística da cidade de São Paulo, que são suas marcas registradas. Entre os destaques, estão apresentações do Coral Paulistano e Coro Luther King; uma homenagem aos 100 anos de João Cabral de Melo Neto com Letícia Sabatella e Lirinha; a versão moderna do balé O Quebra-nozes, no ritmo do break, entre outros.

Luedji Luna, uma das cantoras mais proeminentes da atualidade, também se apresenta. A cantora e compositora baiana lançou recentemente o disco “Bom mesmo é estar debaixo d’água”, cujo clipe Banho de Folhas teve grande repercussão. Durante a apresentação, ela traz esse e outros sucessos da carreira.

Para os fãs de música lírica, haverá uma apresentação especial reunindo o tenor Thiago Arancam e a soprano Lina Mendes, que interpretam temas clássicos como “Hallelujah”, de Leonard Cohen, a ária da ópera Turandot, “Nessun Dorma”, entre outros.

Ônibus iluminados

Os tradicionais ônibus iluminados e decorados com temas natalinos começam a circular pelas ruas da cidade a partir desta terça-feira (01/12) com seis veículos na Zona Norte, oito na Zona Sul, sete na Leste e três na Zona Oeste. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans com as empresas operadoras do sistema municipal de transporte público e terá cerca de 90 coletivos com luzes e decoração natalina até o dia 31 de dezembro. Além disso em alguns ônibus os motoristas estarão vestidos de Papai Noel.

Os veículos com decorações natalinas circularão todos os dias da semana em linhas regulares, com pagamento da tarifa normal de R$ 4,40. Todos os veículos ficarão decorados até 31 de dezembro, levando para a população o espírito festivo do Natal e do Ano Novo. Neste ano, também por conta da pandemia visando evitar aglomerações, não haverá os tradicionais passeios com a carreata de coletivos que partiam de diversos pontos da cidade.

Decoração

No Triângulo SP, o Largo do Café, acontece uma intervenção de artes visuais, criada pelo coletivo Os Tupis chamada “Natal Iluminado”. A ação é realizada em parceria com a Associação Comercial de São Paulo. A Praça do Patriarca contará com uma Vila Natalina composta de 15 peças em mosaico, com tamanho natural, totalizando 625 metros quadrados. Um presépio batizado de “O Milagre da Natividade” será montado no Pátio do Colégio.

No Viaduto do Chá, um globo natalino promete disputar as atenções nas redes sociais. Assinada pelo artista Zilando Freitas, a intervenção simulará a neve e terá interação entre os personagens deste universo lúdico: Papai Noel, Mamãe Noel, duendes e fadas.