Artistas podem conseguir verbas de incentivo para projetos culturais

Um pacote de incentivo à cultura, abrindo espaço para artistas de vários setores em todas as regiões da cidade foi anunciado essa semana. Serão investidos R$ 318,8 milhões no “São Paulo +Cultura” em projetos de teatro, dança, música, patrimônio cultural, literatura, exposições, artes visuais, cultura urbana, formação artística e economia criativa, que serão apresentados em espaços públicos. “Vamos possibilitar o acesso para muitas pessoas, principalmente das periferias, à cultura, mas, também, impulsionar a geração de emprego e renda”, disse o prefeito Ricardo Nunes, contando que o objetivo é dar oportunidade aos artistas e, além disso, possibilitar que as pessoas possam ter acesso a eventos, shows e tudo aquilo que a cultura proporciona.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, o fomento tem objetivo de apoiar artistas, coletivos, grupos, organizações e empresas com viés cultural, além de incentivar as culturas periféricas, valorizando e situando-as como patrimônios de São Paulo.

São 70 editais em 2025, entre os quais Mês do Hip-Hop, Prêmio Zé Renato de Teatro, Fomento ao Teatro, Fomento à Dança, Radiodifusão Comunitária, Programa VAI 1 e 2, Jornada do Patrimônio, credenciamento dos artistas educadores do Programa de Iniciação Artística (PIA), Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância (PIAPI) e Programa Vocacional.

Os editais serão lançados durante o ano. “Esse investimento também representa geração de renda e de empregos para a cidade de São Paulo, desde a produção de espetáculos até o setor audiovisual.”, destacou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Totó Parente.

Inscrições

Com inscrições abertas até o dia 17/02, o edital de credenciamento do Mês do Hip-Hop (Lei Municipal nº 14.485/2007) é um dos projetos que visam A credenciar representantes, coletivos, ativistas e artistas da cultura Hip-Hop.

A Jornada do Patrimônio também já lançou seu edital de credenciamento em fevereiro, com inscrições abertas entre 17/02 e 8/4. O edital da Jornada do Patrimônio 2025 tem como objetivo selecionar projetos para a realização de atividades nas modalidades “Roteiros de Memória” e “Cursos”, que farão parte da programação do evento, marcado para os dias 16 e 17 de agosto de 2025.

Os editais de Fomento à Dança, que apoia projetos de trabalho continuado de pesquisa e produção de dança, promovendo cultura por meio da linguagem da dança como agente de transformação social, terão inscrições abertas a partir do dia 25.

Em artes cênicas, o edital de Fomento ao Teatro, com publicação no dia 10 e inscrições de 25 de fevereiro a 28 de março, é voltado para a seleção e apoio à manutenção e criação de projetos de trabalho continuado de pesquisa e produção teatral.

Os editais Zé Renato, Vai 1, Vai 2, Rádios Comunitárias estão previstos para ser publicados nesta semana. O edital Zé Renato contempla o apoio à produção e desenvolvimento da atividade teatral para a cidade, reconhecendo e valorizando a pluralidade e singularidade vinculadas às produções culturais e artísticas no município.

O Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais – VAI ganhou dois editais para apoiar financeiramente atividades artístico-culturais, principalmente de jovens de baixa renda e de regiões do município carentes de recursos. As inscrições abrem no dia 25/02 e seguem até 28/03.

Também será publicado o projeto de Radiodifusão Comunitária, que seleciona e apoia projetos de rádios comunitárias com cunho artístico, visando ao desenvolvimento do serviço de radiodifusão e o acesso da população a esse veículo.

Formação artística

No projeto de Formação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa serão publicados no dia 14 de fevereiro três editais de credenciamento de artistas educadores, contemplando o PIA (Programa de Iniciação Artística), PIAPI (Programa de Iniciação Artística para Primeira Infância) e Programa Vocacional.

O Programa de Iniciação Artística (PIA) é voltado para crianças e adolescentes entre 6 e 13 anos, que em encontros semanais com os artistas educadores experimentam as linguagens artísticas de artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro. O PIA oferece 4.960 vagas em 71 equipamentos municipais, em todas as regiões da cidade.

Já o Programa de Iniciação Artística para Primeira Infância (PIAPI) proporciona um universo de conhecimentos e descobertas para bebês e crianças de 0 a 6 anos junto a suas famílias, e oferta 2.565 vagas, em 65 equipamentos.

E o Programa Vocacional, com 3.520 vagas, oferece encontros semanais de iniciação e experimentação artística para o público acima de 14 anos, nas linguagens de artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro, em 105 espaços municipais, em todas as regiões da cidade.

Porta de Entrada

As inscrições em todos os editais serão realizadas pela plataforma Porta de Entrada. Veja aqui. A ferramenta tem o objetivo de otimizar o trabalho dos gestores e garantir igualdade de oportunidades aos artistas, centralizando demandas e promovendo maior impessoalidade e eficácia processual.

Ao reunir, em um único espaço projetos, programas, cursos e editais, a plataforma facilita a busca por oportunidades, a consulta individualizada de projetos e o acesso a diversos espaços de intervenção. Além de economizar tempo, o Porta de Entrada assegura que menos oportunidades sejam perdidas por falta de informação, permitindo que artistas de diferentes áreas e níveis de experiência tenham a mesma chance de se candidatar a projetos e eventos, contribuindo para um cenário cultural cada vez mais diversificado e inclusivo.

“Com uma gestão ampla nos processos de publicação de editais e transparência nas informações e inscrições, artistas, produtores, empresários do setor cultural, todos os interessados são beneficiados pela plataforma”, destaca Totó.