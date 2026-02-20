Artesãos credenciados podem se inscrever para Feiras de março

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, abriu as inscrições para artesãos e manualistas credenciados no Mãos e Mentes Paulistanas que tenham interesse em participar das feiras de artesanato do mês de março. O programa de fomento, apoio e desenvolvimento do setor artesanal na capital realizará eventos em 21 localidades, inclusive, feiras especiais em celebração ao Dia Internacional da Mulher e, também, uma feira temática de Páscoa.

São mais de 600 vagas divididas por todas as regiões da capital, destinadas à participação de empreendedores manuais credenciados no Mãos e Mentes que poderão exibir e vender seus produtos autorais e artesanais com a estrutura de barracas cedidas pela Prefeitura (exceções descritas nos editais).

Os eventos são uma oportunidade importante para que artesãos e manualistas levem seus trabalhos a um público amplo e aumentem suas possibilidades de comercialização e geração de renda.

“Com mais de 600 vagas distribuídas por todas as regiões da cidade, as feiras de março do Mãos e Mentes Paulistanas reforçam o compromisso da Prefeitura em ampliar oportunidades de comercialização, valorizar o trabalho feito à mão e fortalecer a geração de renda dos empreendedores manuais. Ao ocupar espaços públicos com criatividade, especialmente em datas simbólicas como o Dia Internacional da Mulher, que tem como principal critério o artesão se identificar com o gênero feminino, e a Páscoa, promovemos inclusão produtiva, desenvolvimento econômico e reconhecimento do artesanato como parte essencial da economia criativa de São Paulo”, destaca Rodrigo Goulart, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Inscrições para feiras

A participação nas feiras é gratuita e, para se candidatar, o empreendedor manual deve ser credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas; vender apenas peças feitas à mão pelo próprio artesão; possuir certificado de uma das turmas de 01 a 15 ou ter concluído os cursos “Modelagem de Negócios” e “Coleção Organizada: do Planejamento à Produção” (antigo Planejamento de Coleção) da qualificação empreendedora do programa e ter a disponibilidade de estar presente no evento durante todo o período de realização.

A seleção para cada uma das feiras é feita por sorteios ao vivo, transmitidos no canal do programa no YouTube, com exceção dos eventos no TRF 3 e na Câmara Municipal, que são por curadoria de produtos.