Armazém Solidário abre portas na zona sul em 7 de agosto

Anote na agenda: dia 7 de agosto será inaugurada uma nova unidade do Armazém Solidário na zona sul da cidade, localizada na Estrada do M’Boi Mirim. Com 765 m² de área total, este será o maior armazém da capital e o primeiro a oferecer produtos cultivados por agricultores paulistas de áreas rurais da própria cidade. Assim como os outros, o espaço é administrado pela Secretaria Executiva de Segurança Alimentar, Nutricional e Abastecimento (SESANA) o novo espaço é a primeira unidade a ser entregue na região e tem sua inauguração marcada para 7 de agosto.

Criado em 2024, o programa busca promover o acesso à alimentação saudável para a população inscrita no CadÚnico e que tenha seu cadastro ativo. Nos Armazéns, são oferecidos todos os tipos de produtos com descontos de 30% a 50% em alguns itens. O espaço disponibiliza uma gama de alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza, sendo todos com valores mais baixos do que em mercados convencionais.

“O Armazém Solidário M’boi Mirim é a sétima unidade do programa, além de ser a primeira da zona sul, o que representa a ampliação da cobertura desse serviço que já vendeu mais de 6 milhões de produtos. Nossa intenção é que mais pessoas possam usufruir deste programa, tendo o direito de escolher seus alimentos, com qualidade, dignidade e com foco na segurança alimentar e nutricional da população”, afirma o secretário executivo da SESANA, Vitor Arruda.

A gestão dos Armazéns Solidários é realizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia, Educação, Cultura e Saúde (INTECS), organização da sociedade civil responsável por operacionalizar o funcionamento das unidades em parceria com a Prefeitura. O INTECS atua na coordenação das equipes, controle logístico, reposição de produtos, atendimento aos beneficiários e manutenção dos espaços, sempre com foco em garantir eficiência, acolhimento e o cumprimento dos princípios de segurança alimentar. A atuação do Instituto tem sido fundamental para assegurar a qualidade dos serviços prestados, promovendo uma experiência digna e organizada para milhares de famílias atendidas diariamente.

Com aprovação de 98% da população que frequenta o serviço, as unidades do Armazém contam com uma banca de doações de produtos recebidos no Banco de Alimentos, outra iniciativa de SESANA, que garante que cada beneficiário possa levar durante a compra um dos produtos doados, sem custo adicional e com o limite de 1 item por pessoa. Além disso, no Armazém Solidário não comercializa produtos ultraprocessados, refrigerantes e bebidas alcóolicas, com o intuito de garantir uma alimentação saudável e nutritiva para a população.

O Armazém Solidário

O Programa Armazém Solidário é uma iniciativa que visa garantir o acesso a alimentos saudáveis, nutritivos e a preços mais baixos para famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico. O programa oferece produtos com preços entre 30% e 50% mais baixos do que os praticados em mercados convencionais, priorizando alimentos naturais e orgânicos.

Nos Armazéns não é comercializado refrigerantes, bebidas alcoólicas e itens ultraprossessados à fim de garantir e incentivar o consumo de alimentos saudáveis e naturais. Para fazer compras no Armazém Solidário é preciso morar na cidade de São Paulo e ele conta também com um setor de doações advindas do Banco de Alimentos, ou seja, quem for realizar suas compras pode adquirir itens de doação que ficam disponíveis na unidade.

A Prefeitura já inaugurou 6 unidades nas regiões norte e leste da cidade. A entrega da unidade M’Boi Mirim será a primeira da zona sul.

O Armazém Solidário M’Boi Mirim abre dia 07/08 e funcionará das 9h às 18h. Fica na Estrada do M’Boi Mirim, nº 4.162, Jardim Turquesa