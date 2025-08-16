Armazém Solidário abre as portas no extremo sul

Foi inaugurado o primeiro Armazém Solidário da Zona Sul da capital na semana passada. Com 765 m² de área total e localizado na Estrada do M’Boi Mirim, 4.162, essa é a maior unidade da cidade e a primeira a oferecer produtos cultivados por agricultores de áreas rurais locais, funcionando seis dias por semana.

Este é o sétimo Armazém Solidário da cidade, e a ideia é entregar mais nove unidades. “É para quem está no CadÚnico. A Prefeitura não quer criar seus armazéns para concorrer ou prejudicar os pequenos comerciantes, queremos atender as pessoas mais vulneráveis. Quem está no CadÚnico e é morador da cidade de São Paulo pode vir comprar produtos alimentícios, de higiene e limpeza por um valor muito mais acessível”, explicou o prefeito Ricardo Nunes, que esteve presente ao evento.

“Nós estamos priorizando as regiões com o maior número de pessoas no CadÚnico e instalando os Armazéns Solidários. Não faria sentido colocar um armazém no Morumbi. A gente escolhe os locais onde as pessoas mais precisam, para que elas possam ter acesso mais facilitado”, explicou Nunes.

“A produção de legumes e verduras tem vindo dos nossos agricultores familiares. São agricultores cadastrados pela Prefeitura e apoiados pelo programa Sampa+Rural. A gente começa aqui e vai expandir para todos a venda desses produtos orgânicos. Assim, ajudamos os produtores a vender mais e a população a ter acesso a produtos de qualidade, com preços mais baixos”, completou.

Criado em 2024, o programa busca promover o acesso à alimentação saudável para a população inscrita no CadÚnico e que tenha seu cadastro ativo. Nos Armazéns, são oferecidos todos os tipos de produtos com descontos de 20% a 50% em alguns itens. O espaço disponibiliza uma gama de alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza, sendo todos com valores mais baixos do que em mercados convencionais.

Atualmente são quase 600 itens comercializados, como leite integral, batata, café, sabão em pó, óleo de soja, cebola e arroz. O leite integral – item mais procurado – é vendido por R$ 4,19 nos armazéns, preço 22% menor que no atacado e no varejo, por exemplo. Já o quilo do acém moído é vendido por R$ 17,99, valor quase 50% menor que nos mercados convencionais. Os bons preços atraem uma média diária de mais de 2.800 pessoas, somando todas as unidades.

Serviço

Armazém Solidário

M’Boi Mirim

Horário de funcionamento: 9h às 18h, de segunda a sábado. Local: Estrada do M’Boi Mirim, nº 4.162, Jardim Turquesa