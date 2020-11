Arborização de calçadas na Saúde: opine sobre o projeto pela internet

O projeto ficou paralisado por causa da pandemia e eventos de debate ou ação com participação da comunidade foram suspensos. Mas, agora, a discussão está de volta: vai até dia 10 de novembro a consulta pública sobre a 4ª etapa do Projeto Piloto de Arborização de Calçadas (PPAC). Para participar, basta acessar a plataforma Participe Mais (http://participemais.prefeitura.sp.gov.br) e clicar em “consultas públicas”. Depois, baixe e leia o arquivo disponível em “documentos adicionais” e entre na aba “debates”, ao lado. Nela, é possível contribuir com opiniões sobre a proposta.

É possível participar de duas formas: escrever uma contribuição no campo “resposta aberta” com comentários, sugestões e dúvidas ou marcar a caixa “apoiar”, para indicar brevemente se você concorda com o projeto.

Sobre o PPAC

Diante do desafio de arborizar as calçadas de São Paulo, em junho de 2017 a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) convidou o Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz – CADES da Subprefeitura da Vila Mariana para desenvolver um Projeto Piloto de Arborização de Calçadas – PPAC.

A seleção do território para o desenvolvimento do projeto buscou identificar uma área com diversidade de situações e desafios para arborização, e que tivesse uma movimentação significativa de pedestres. O local escolhido foi um quadrilátero situado no distrito da Saúde delimitado pelas ruas Paracatu, Mauro, Fagundes Dias e Av. Jabaquara, no qual se inserem as ruas das Uvaias, Trentino Antônio Tardochi, Décio, Prof. José Cuce, Urânio e Dr. Isaías Salomão, e onde está situada a estação Saúde da linha azul do metrô. Tendo em vista o tamanho do desafio, o projeto envolveu a comunidade, especialistas, parcerias e foi dividido em etapas de elaboração e execução.

A 4ª etapa do PPAC abrange toda extensão da rua das Uvaias e foi dividida em quatro trechos de intervenção. Nesta consulta pública convidamos a sociedade civil a colaborar enviando sugestões ou dúvidas sobre a proposta de execução do 1º trecho: esquina da Rua das Uvaias e com a Rua Décio.

As melhorias propostas no 1º trecho são:

– Ampliação da calçada da esquina da rua das Uvaias com rua Décio;

Implantação de rampas de acessibilidade e de faixas de travessia de pedestres na rua das Uvaias e na rua Décio;

– Implantação de vagas verdes para o plantio de árvores na rua das Uvaias;

– Implantação de infraestrutura verde (jardins de chuva) na rua das Uvaias.

Informações adicionais e documentos sobre o projeto podem ser obtidos no link: bit.ly/3mX8SW5

SERVIÇO

Consulta pública sobre a 4ª etapa do Projeto Piloto de Arborização de Calçadas (PPAC). Até 10/11/2020.

Site: http://participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/6