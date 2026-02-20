Aquático-SP já transportou mais de 1 milhão de passageiros pela Billings

O Aquático-SP, o primeiro sistema de transporte público hidroviário de São Paulo, alcançou no dia 4 de fevereiro a marca de 1 milhão de passageiros transportados. O marco histórico reafirma a aceitação do serviço pelos moradores da Zona Sul da capital.

A passageira número 1.000.000 foi a diarista Andréia Moreira da Cruz, moradora do Jardim Gaivotas, que embarcou no Terminal Mar Paulista Bruno Covas rumo ao Cantinho do Céu. usa o Aquático desde o ano passado para ir e voltar do trabalho.

Desde sua inauguração, o Aquático-SP transformou a rotina de quem circula entre os terminais hidroviários Parque Linear Cantinho do Céu e Mar Paulista.

O trajeto pela Represa Billings, que antes levava mais de uma hora por terra, agora é realizado em cerca de 17 minutos, proporcionando mais qualidade de vida e tempo livre aos cidadãos.

Alta aprovação

Pesquisas de satisfação realizadas pela SPTrans apontam que o Aquático-SP possui um índice de aprovação de 90,3%, com destaque para a limpeza das embarcações (97,5%) e o conforto durante o trajeto (93,7%). A rapidez do modal em relação ao transporte terrestre e a ausência de trânsito são os benefícios mais citados pelos usuários, dos quais 92,23% afirmaram que recomendariam o serviço para amigos e familiares, consolidando o transporte por águas como uma opção confiável e eficiente na rotina da capital.

O sistema é totalmente integrado ao Bilhete Único e conta com embarcações modernas, acessíveis e sustentáveis. A marca de usuários reflete não apenas a eficiência operacional, mas também o carinho da população pelo novo modal, simbolizado pela popularidade da Capi Tânia. Presença constante nas ações interativas do sistema, a simpática mascote acompanhou o milionésimo passageiro no embarque e durante todo o trajeto pela represa.

Turismo

Além de ser uma alternativa de transporte para reduzir o tempo do trajeto entre o Cantinho do Céu até o Parque Mar Paulista em até 1h08 é uma opção de lazer.

Grupos, famílias ou indivíduos tem feito a viagem apenas para conhecer e curtir o visual. As viagens são realizadas em duas embarcações, o Bororé I, com capacidade para 60 pessoas sentadas durante a operação assistida, que faz a travessia em 17 minutos, e o Biguá 2, com 30 assentos, que faz o mesmo trajeto em 12 minutos. O Bororé I é acessível, com espaço para cadeirante, área para bicicletas, ar-condicionado, tomadas USB, televisão, conexão de internet e sanitário, inclusive acessível para pessoas com mobilidade reduzida.