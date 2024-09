Aquático SP amplia horário de funcionamento

A Prefeitura de São Paulo amplia, a partir de segunda-feira (30), o horário de funcionamento do Aquático-SP, localizado na Represa Billings, na Zona Sul. O primeiro transporte hidroviário público da capital passa a operar das 5h às 21h. Serão mais seis horas de atendimento, beneficiando os cerca de 400 mil moradores dos bairros Grajaú, Cocaia e Pedreira. A mudança gradual ocorre durante a operação assistida, iniciada em 13 de maio, e segue até 31 de dezembro, sem cobrança de tarifa.

O novo modal de transporte gerenciado pela SPTrans, atualmente em atividade das 8h às 18h, funciona com quatro embarcações fazendo a travessia entre os terminais Cantinho do Céu e Parque Mar Paulista Bruno Covas. O trajeto de 5,6 km dura aproximadamente 17 minutos, enquanto o mesmo trecho, realizado via terrestre leva, em média, 1h20.

Os barcos Bororé e Santo Amaro têm capacidade para transportar 60 passageiros e contam com ar-condicionado, banheiro, wi-fi e USB. As unidades Biguá I e Biguá II comportam 30 pessoas.

Mais de 125 mil pessoas já utilizaram o Aquático-SP gratuitamente, em 4,7 mil viagens realizadas desde o início da operação.

Integração com ônibus

Para garantir a mobilidade e integração entre os sistemas de ônibus e hidroviário, os passageiros passarão a contam com duas linhas de ônibus elétricos.

As viagens da linha 627M-10 Mar Paulista – Term. Sto. Amaro que partem após a chegada do Aquático-SP chegam a Santo Amaro parando em apenas três pontos estratégicos durante o caminho: a Av. Miguel Yunes, 485 e a Av. das Nações Unidas nos números 20.201 e 22.013.

No Terminal Santo Amaro, um dos maiores da cidade e com mais de 60 opções de linhas, o passageiro poderá se deslocar para toda a cidade por meio dos ônibus e também pelo sistema metroferroviário.

A 606C-10 Cantinho do Céu será circular na região do Cantinho do Céu, integrando o Terminal Hidroviário Parque Linear Cantinho do Céu aos demais itinerários que atendem o bairro.