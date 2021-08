Apoie o Banco de Leite Materno da Unifesp

Em 1o Agosto celebra-se o Dia Mundial da Amamentação e o mês também se tornou simbolo da luta pelo fomento da amamentação exclusiva de bebês por seis meses com leite materno e complementar até dois anos de vida – é o Agosto Dourado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por ano, cerca de seis milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação.

Há diferentes formas de contribuir com essa luta aqui mesmo na zona sul paulistana. O Banco de Leite Humano da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) recebe doações de leite materno de mães em fase de amamentação e que vivem na região – retirando em domicílio vidros com o leite coletado dessas doadoras. E há ainda outra forma de contribuir com o trabalho – fazendo doações em produtos ou dinheiro que podem ser usados pelo Banco de Leite, que faz parte do Centro de Amamentação Ana Abrão.

Para doar

Se você é uma mulher saudável, está amamentando e apresenta produção láctea maior do que as necessidades de seu bebê você pode ser uma doadora. O Posto de Coleta (PC) do Banco de Leite, localizado no 8.° andar do HSP, ao lado da UTI Neonatal, é aberto às pacientes internadas em todos os setores do hospital e às funcionárias que desejam ser doadora.

Outra forma de contribuir é separar potes de vidro com tampa de rosca para doação ao Centro de Amamentação.

Quem preferir, pode também contribuir com doações em dinheiro. Entre em contato conosco pelo telefone: (11) 5576-4891 ou pelo e-mail: aleitamento@unifesp.br. Há um conta Pic Pay em que é possível fazer as doações: picpay.me/centroaleitamento.Ao doar, não esqueça de inserir 0,1 (um centavo de real) no valor da sua doação: doar R$10,01, por exemplo.

Por fim, é possível contribuir com itens importantes para o funcionamento do Centro de Aleitamento como baldes de polipropileno graduados, com alça, de 10 litros, estante para tubo de ensaio em arame de aço revestido de PVC etc…

A lista completa pode ser conferida na internet: https://aleitamento.sites.unifesp.br/institucional/ajude-o-centro-ana-abrao

Por outro lado, vale destacar que mulheres com dificuldades para amamentar podem procurar apoio no Centro de Aleitamento da Unifesp – seja com orientações, seja com doações em leite materno para mães que não podem amamentar.

Segunda a Sexta-Feira das 8h às 16h. Faça seu agendamento pelo telefone (11) 5576- 4891 (tenha em mãos o número do Cartão do SUS). Pelo WhatsApp, é possível também obter informações para doar leite – entre em contato pelo número (11) 9404-4280. Para tirar dúvidas sobre amamentação, o WhatsApp é (11) 5576-4891.

O Centro de Aleitamento Materno está há pouco tempo em nova sede, com características acolhedoras, na Rua dos Otonis, 683 – Vila Clementino.

Regiões atendidas

Atualmente, a equipe do Banco de Leite Humano – Centro Ana Abrão da Unifesp atende os seguintes bairros: Vila Clementino, Vila Mariana, Vila Uberabinha, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia, Paraíso, Moema, Jardim Paulista, Itaim Bibi, Bela Vista, Brooklin, Campo Belo, Jardim Petrópolis, Chácara Klabin, Chácara Inglesa, Saúde, Bosque da Saúde, Jabaquara, Aclimação, Jardim Aeroporto, Vila do Encontro, Planalto Paulista e Vila Firmiano Pinto.