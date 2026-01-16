Aniversário da cidade tem visitas temáticas no Arquivo Municipal

A Prefeitura de São Paulo promove uma programação especial no Museu da Cidade e no Arquivo Histórico Municipal no mês de aniversário da capital. Os espaços culturais oferecem visitas temáticas e guiadas por locais emblemáticos que relembram a construção e a história da cidade, que completa 472 anos no dia 25 de janeiro. As atividades acontecem no sábado (24), véspera da data comemorativa.

No Museu da Cidade, a equipe educativa conduz a visita guiada “Entre a Várzea do Carmo e o distrito da Glória: memória em disputa no bairro da Liberdade”, com saída do Solar da Marquesa de Santos, às 10h.

O percurso passa pela região da antiga Várzea do Carmo, onde estão o Solar da Marquesa de Santos, a Casa da Imagem e o Beco do Pinto, até o atual bairro da Liberdade, antigo distrito da Glória.

Ao longo do trajeto, os participantes conhecem curiosidades e a importância de monumentos, ruas e logradouros, além de histórias frequentemente apagadas da memória oficial, como as relacionadas à formação do bairro da Liberdade.

Já o Arquivo Histórico Municipal realiza visitas guiadas que têm como ponto de partida documentos históricos e a própria arquitetura do edifício onde está instalado, construído na década de 1920. A atividade começa às 10h e permite que os participantes conheçam reproduções de documentos do acervo e tenham acesso a espaços restritos do prédio.

Outras atividades

Além das visitas guiadas, os espaços oferecem outras atividades em comemoração ao aniversário da capital. O Arquivo Histórico Municipal recebe a oficina “Tecnologias da terra: Oficina de argila”, que convida o público a colocar a mão no barro e, a partir dessa experiência, refletir sobre os materiais e os saberes que ajudaram a construir a cidade ao longo do tempo.

No domingo (25), o Solar da Marquesa de Santos recebe“Dos Bailes Black aos Bailes da Marquesa”, com Ananda Castilho, que oferece uma experiência com dança e cultura dos bailes black, passando por expressões de resistência, identidade e memória negra em São Paulo.

Serviço

Museu da Cidade de São Paulo

Atração: Entre a várzea do Carmo e o distrito da Glória: Memória em disputa no bairro da Liberdade Com Bárbara Góes, Emili Senra e Heloísa Rosa. Quando: Sábado, 24 de janeiro, às 10h. Onde: Solar da Marquesa de Santos – R. Roberto Simonsen, 136 – Centro Histórico de São Paulo. Entrada por ordem de chegada com ocupação máxima de 20 pessoas..

Atração: Dos Bailes Black aos Bailes da Marquesa Com Ananda Castilho. Quando: Domingo, 25 de janeiro, às 13h. Onde: Solar da Marquesa de Santos – R. Roberto Simonsen, 136 – Centro Histórico de São Paulo. Entrada por ordem de chegada com ocupação máxima de 30 pessoas.

Arquivo

Histórico Municipal

Atração: Visita temática – Edição de aniversário de São Paulo. Quando: Sábado, 24 de janeiro, às 10h30. Onde: Arquivo Histórico Municipal – Praça Cel. Fernando Prestes, 152 – Bom Retiro

Atração: Tecnologias da terra: Oficina de argila – Edição de aniversário de São Paulo. Quando: Sábado, 24 de janeiro, às 14h. Onde: Arquivo Histórico Municipal – Praça Cel. Fernando Prestes, 152 – Bom Retiro. Atividade gratuita e

presencial, sem necessidade de inscrição. Entrada por ordem de chegada com ocupação máxima de 20 pessoas.