Almoço de domingo pode ser prático, com churrasco pronto

Que tal um churrasco hoje? Ou no fim de semana? Muito trabalho? Não se a opção for pela Ceci Grelhados. A Casa de Carnes trabalha com carnes in natura, como um açougue, mas também oferece grelhados porque tem churrasqueira própria que funciona diariamente para o preparo de espetinhos diversos, picanhas, linguiças… Basta reservar e ir buscar, quentinha, pronta para saborear.

Agora, a casa ampliou também a lista de acompanhamentos ofertados e que vêm prontinhos, também: vinagrete, batata vinagrete, salada de maionese, maionese de batata, salada verde, salpicão, berinjela, arroz branco e arroz carreteiro. Todos os produtos podem ser encomendados e retirados ou o pedido pode ser feito pelos aplicativos de entrega.

Na Ceci Grelhados, é possível saborear um único espetinho na hora da fome ou encomendar uma porção suficiente para garantir o almoço da família e amigos. Entre os espetos, a diversidade comanda: tem carne bovina, mozarela, frango, provolone, linguiça toscana, kafta, coração, queijo coalho, pão de alho…

Outra ótima pedida é encomendar carnes de frango ou bovinas e buscá-las já prontinhas, no ponto desejado. Tem filé mignon, picanha e picanha nobre, bife de chorizo (argentino), costela gaúcha, baby beef, linguiça calabresa, linguiça toscana, contra filé, fraldinha grill, calabresa defumada, maminha.. Lombo, coxinhas e asas de frango são outras alternativas.

Há combinações promocionais, como a Picanha grelhada com linguiça ou o galeto inteiro desossado, muito vendido aos domingos!

Aos finais de semana, aliás, a variedade é ainda maior – confira diariamente as opções disponíveis.Fazem muito sucesso a costelinha e o cupim, que “derretem” na boca de tão macios.

A Ceci Grelhados fica na Avenida Afonso Mariano Fagundes, 1349 – Planalto Paulista. Tel: 2276-7901 e 8542-3449. Outras informações no site: www.cecigrelhados.com.br E-mail: contato@cecigrelhados.com.br.