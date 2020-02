Alfajores e empanadas são destaques em cafeteria com sotaque argentino

Calor, carnaval, bloquinhos, desfiles… Mas tem muita gente buscando se refugiar da folia com comida conforto, um lanche para repor energias ou até cafés e doces. Uma boa pedida pode ser conferir a recém aberta unidade da Havanna no shopping Metrô Santa Cruz. Aberta ao público em novembro passado, a loja é no estilo cafeteria, com mesinhas para os clientes e ambiente charmoso.

A marca já é bastante conhecida pelos fãs de alfajores, aquele doce argentino que se assemelha a um pão de mel mas com textura diferente e um recheio de doce de leite. Existe desde 1947, mantém a tradição de produzir os alfajores com receita tradicional e de forma artesanal.

O interessante é que na Argentina, país de origem da marca, a maior procura pela compra de alfajores é por brasileiros!

Aqui, na cafeteria, além dos famosos alfajores e guloseimas similares, o cardápio tem também sanduíches exclusivos, tipo tostex ou feitos na chapa e recheados. As famosas empanadas – aqueles pastéis assados também bastante comuns na Argentina e no Uruguai – também estão lá.

Tortas, bolos e cafés especiais acompanham! O capuccino especial, que leva o nome da casa, mescla Espresso com leite, Dulce de Leche e canela.

Quem acha que verão não combina com café pode provar o Capuccino Italiano ou o Expresso Dopio Chocholate, que também têm versões geladas.

Os alfajores

Produzidos com uma massa de farinha, açúcar, ovos e essências de limão e de amêndoas, recheado de doce de leite com cobertura de chocolate ao leite ou branco.

Estão disponíveis em quatro sabores diferentes, totalmente artesanais: chocolate, merengue (branco), cacau e nozes.

A Havanna Shopping Metrô Santa Cruz fica próxima aos cinemas, junto à praça de alimentação. O Shopping fica na Rua Domingos de Morais, 2564 – Vila Mariana.