Além de transporte, Aquático SP se torna opção de passeio na Zona Sul

O Aquático-SP está cumprindo uma dupla função desde que foi inaugurado pela Prefeitura de São Paulo, em maio: além de ser uma alternativa de transporte para reduzir o tempo do trajeto entre o Cantinho do Céu até o Parque Mar Paulista em até 1h08 é uma opção de lazer.

“O barco é muito bonito, tenho medo de água, mas está tranquilo, estou adorando”, disse a aposentada Maria do Socorro, 76 anos, ao fazer a travessia pela Represa Billings, na Zona Sul, na última terça-feira (18) com um grupo de 60 aposentados dos Núcleos de Convivência de Idosos Rainha da Paz e NCI Esperança, equipamentos mantidos pela Prefeitura de São Paulo na Zona Sul.

O grupo fez o passeio para conhecer o sistema Aquático-SP, o primeiro meio de transporte público por navegação da capital. “Adorei o passeio. Vou falar para a minha família e vou recomendar a todo mundo”, afirmou Fátima Bhering, de 67 anos.

As viagens são realizadas em duas embarcações, o Bororé I, com capacidade para 60 pessoas sentadas durante a operação assistida, que faz a travessia em 17 minutos, e o Biguá 2, com 30 assentos, que faz o mesmo trajeto em 12 minutos.

O Bororé I é acessível, com espaço para cadeirante, área para bicicletas, ar-condicionado, tomadas USB, televisão, conexão de internet e sanitário, inclusive acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

O novo modal de transporte funciona em operação assistida entre os terminais Cantinho do Céu e Parque Mar Paulista Bruno Covas, beneficiando 385 mil moradores dos bairros Grajaú, Cocaia e Pedreira.

Quem vem de fora da capital também aprova o sistema, como a aposentada Maria das Graças Mosinho, 73 anos, que mora em Embu das Artes, na Grande São Paulo. “É muito divertido”, disse ela, que prometeu voltar outras vezes.

Nas cinco primeiras semanas de operação assistida, o primeiro transporte hidroviário público da cidade, transportou mais de 34 mil passageiros. Durante esse período, já foram realizadas mais de 1.000 viagens. O dia mais movimentado foi no feriado de Corpus Christi, em 30 de maio, quando 1.376 passageiros fizeram a travessia.

Operado pela SPTrans, novo modal de transporte beneficia moradores dos bairros Grajaú, Cocaia e Pedreira, que ficam no extremo da Zona Sul da cidade.

Atualmente, a operação assistida funciona das 10h às 17h30, com viagens gratuitas até dezembro de 2024.

O AQUÁTICO-SP é um serviço de transporte público por barcos, que liga o Cantinho do Céu ao Parque Mar Paulista, no bairro Pedreira.

Pontos de embarque

O embarque e desembarque é realizado nos dois novos Terminais Hidroviários: Parque Linear Cantinho Céu e Parque Mar Paulista – Bruno Covas.

Valor da tarifa

Durante a Operação Assistida, o serviço será gratuito, mas para seu conforto e maior controle da operação, apresente seu Bilhete Único nos validadores dos Terminais Hidroviários.

Linhas de ônibus

Para atender os terminais hidroviários, foram criadas duas linhas para facilitar o acesso aos novos terminais:

– 606C-10 Circular – Cantinho do Céu, que também atenderá gratuitamente durante o período de Operação Assistida; e

– 627M-10 Mar Paulista – Term. Santo Amaro, com cobrança da tarifa regular de ônibus.

Horário de atendimento

De segunda a domingo, das 10h às 17h30.