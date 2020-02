Aeroporto tem agora linha especial de ônibus com destino à Estação São Judas

Os passageiros que embarcam e desembarcam no Aeroporto de Congonhas passaram a ter mais comodidade em suas viagens de ônibus desde domingo, 16 de fevereiro. A linha 609J/10 Aeroporto – Metrô São Judas, operada pela MobiBrasil, foi reestilizada! Agora com mais viagens, menor intervalo entre ônibus e mais espaço interno para acomodação de bagagens. Objetivo da SPTrans com a medida é aumentar oferta de transporte público na ligação com o aeroporto.

A frota que opera no Aeroporto foi substituída e os veículos novos são mais modernos, contando com acessibilidade, internet por Wi-Fi, ar-condicionado e espaço interno para bagagens.

A linha também tem agora um número maior de viagens e redução nos intervalos, que passou a ser de oito minutos durante toda a operação, diminuindo o tempo de espera nos pontos. Nos dias úteis, seu horário de funcionamento ganhou uma hora a mais, passando a operar até as 23h40 todos os dias.

Os ônibus que vão operar neste trajeto não terão catraca, somente validadores para a cobrança da tarifa, que tem o valor regular de R$ 4,40, aceitando Bilhete Único. Um auxiliar de bordo estará no interior do ônibus para efetuar a cobrança e orientar os passageiros.

Para ajudar os passageiros a identificarem os ônibus com destino ao Aeroporto, a frota terá comunicação visual diferenciada, com a inscrição “Conexão Congonhas” e o mapa do trajeto. Para utilizar a linha partindo do aeroporto, os passageiros devem se dirigir ao piso inferior, plataforma B, que também conta com sinalização especial.

Fotos: Divulgação SPTrans