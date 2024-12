Aeroporto preservará história

Começaram as obras de ampliação e modernização do Aeroporto de Congonhas. Com investimento de R$ 2,4 bilhões, o aeródromo localizado na zona sul da capital paulista, segundo mais movimentado do país vai ganhar um novo terminal de passageiros com mais que o dobro do tamanho atual, novas pontes de embarque e diversas melhorias para a eficiência operacional. O aeroporto também contará com 20 mil m² dedicados a áreas comerciais. Após as obras, São Paulo terá um aeroporto mais confortável, seguro, ecológico e espaçoso para embarques e desembarques.

Além do acréscimo das áreas operacionais, também serão adquiridos novos equipamentos, tecnologias e sistemas modernos, promovendo o aumento da eficiência das operações. Outra novidade são os pontos de parada de aeronaves adaptados para receber modelos de maior capacidade, como o Airbus A321neo e o Boeing 737 Max 10.

O presidente da concessionária Aena, Maurici Lucena, disse que o compromisso da empresa é transformar Congonhas em um exemplo de modernidade, sustentabilidade e eficiência. “Com investimentos significativos, estamos criando um ambiente mais confortável e seguro para nossos passageiros, ao mesmo tempo em que respeitamos a rica história deste aeroporto icônico da cidade de São Paulo”, completou Santiago Yus, diretor-presidente da Aena Brasil.

A Aena anunciou que a HTB será a construtora responsável pelas obras. A previsão de entrega é em junho de 2028, quando o novo terminal deverá iniciar o embarque de passageiros.

Etapas

Para minimizar impactos nas operações, as obras serão realizadas em etapas. A primeira incluirá a demolição de estruturas, instalação de canteiros de obras, intervenções no pátio de aeronaves e melhorias nas pistas de taxiamento. Na segunda, as companhias aéreas serão transferidas para os novos hangares, dando início à construção do píer do novo terminal e às obras no hangar tombado.

Na terceira fase, serão instaladas as pontes de embarque no novo píer e o sistema de controle e processamento de bagagens. As etapas finais contemplarão a conclusão do terminal de passageiros, com entrega das novas pontes, sistemas de bagagem e retrofit do terminal atual.

Após a conclusão das obras, a área de embarque e desembarque dobrará de tamanho, alcançando mais de 100 mil m². O projeto inclui a preservação e revitalização dos espaços tombados pelo Patrimônio Histórico, que serão integradas ao novo terminal. As novas edificações serão destinadas ao embarque, enquanto o terminal atual acomodará o desembarque. Também será implantado um novo conceito comercial, com um mix renovado de lojas, novas salas VIP mais confortáveis e espaços corporativos, como escritórios e salas empresariais.

O terminal de embarque terá um novo salão de check-in, com 72 posições amplas e acessíveis, podendo chegar a 108, e novo píer, com 33 metros de largura e 330 metros de comprimento. Serão 19 novas pontes de embarque, em substituição às 12 atuais, garantindo 70% ou mais dos embarques diretos às aeronaves. O hangar tombado ganhará novo uso, com 10 portões de embarque remoto. Haverá, ainda, 13 leitores automáticos de cartão de embarque e aumento para até 17 canais de inspeção.

No desembarque, os passageiros também vão ter mais conforto. Será instalado um novo sistema de processamento de bagagens, mais rápido e inteligente, com 10 carrosséis (são três atualmente), além do aumento de cinco para sete esteiras de restituição de bagagem, totalizando 228 metros de extensão.

A eficiência operacional também será aprimorada com as obras. Com um novo pátio de 215 mil m² para a aviação comercial, haverá aumento de 30 para 37 posições de parada de aeronaves, sendo 19 nas pontes e 18 remotas, com afastamentos adequados e 100% conforme as normas internacionais, sendo adequados para receber o Airbus A321neo e o Boeing 737 Max 10 em todas as posições. Além disso, pistas e pátios receberão reforço estrutural, a construção de novas pistas de rolagem, nova via de serviço para a aviação geral e uma saída rápida quando operando pela cabeceira 35L.

Para melhorar a circulação viária e reduzir o trânsito no acesso ao terminal, a Aena irá criar uma nova praça pick-up com 72 vagas para embarque em carros de aplicativos. A área de meio-fio terá um incremento de 250 metros para embarque e desembarque dos passageiros e haverá um acesso direto à futura estação de metrô da linha Ouro.

Em termos de sustentabilidade, o Aeroporto de Congonhas contará com uma nova subestação de eletricidade, com mais equipamentos e uso de energia limpa, reduzindo o gasto de combustíveis fósseis. Assim, haverá fornecimento de energia e ar-condicionado para aeronaves nas pontes de embarque, diminuindo emissão de CO2. Entre outras melhorias, o projeto inclui a implantação de uma nova central de resíduos sólidos, além de utilização de ar-condicionado eficiente no terminal e mais iluminação natural.

Ações já realizadas

No primeiro ano de gestão da Aena no Aeroporto de Congonhas, diversas melhorias já foram implementadas. Durante o ano, foi inaugurado um bolsão para motoristas de carros de aplicativo e uma nova área para embarque de passageiros, reduzindo o tempo de espera dos usuários desse sistema. A Aena já iniciou as obras de ampliação da sala de embarque remoto e de reforma dos banheiros, que deverão ser finalizadas no primeiro trimestre de 2025.

Aliando sustentabilidade e conforto, a Aena adquiriu dez novos ônibus 100% elétricos para o embarque remoto de passageiros. O modelo tem zero emissão de gases e ruídos, com autonomia de 270 km a cada recarga de baterias. Com os veículos sustentáveis, haverá uma redução de 510 toneladas de CO2 por ano. Entre outras ações já realizadas, estão o reordenamento e ampliação dos raios-X, recapeamento asfáltico nas ruas de acesso ao aeroporto, revitalização das esteiras de bagagem, aumento de pontos de energia no terminal (tomadas), oferta de assentos na sala de embarque, repavimentação das pistas de taxiamento de aeronaves, além da inauguração de novas lojas e restaurantes.