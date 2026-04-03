Aeroporto na zona sul paulistana é o primeiro do país integrado ao metrô

I naugurado em abril de 1936, o Aeroporto de Congonhas é hoje é segundo mais movimentado do país, o que gera grande movimentação à região do Jabaquara, Moema e Campo Belo, na zona sul paulistana. Agora, com a inauguração da linha 17 – Ouro, torna-se o único no Brasil a ter conexão com malha metroviária.

Com essa nova estrutura, a expectativa da concessionária Aena, que o administra, é de que vai trazer mais conforto, agilidade e eficiência no acesso de passageiros, colaboradores e demais usuários.

A entrada da estação Aeroporto de Congonhas está localizada no pavimento inferior do terminal de passageiros. A ligação com o metrô é feita por um túnel sob a Avenida Washington Luiz, que garante circulação rápida e segura entre os dois espaços para passageiros e demais usuários do sistema.

A nova estação faz parte da Linha 17-Ouro do metrô de São Paulo, um sistema de monotrilho com 6,7 quilômetros de extensão e oito estações, que conecta o aeroporto à rede metroferroviária da capital, com integração às linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda. A nova alternativa de transporte deve beneficiar milhares de pessoas que trafegam diariamente por Congonhas, tornando o deslocamento mais célere e previsível.

A operação inicial ocorre em fase assistida, com funcionamento diário das 10h às 15h e intervalos médios de aproximadamente sete minutos entre os trens. A expectativa é de ampliação gradual do horário e da capacidade, conforme a evolução da operação.

A chegada do metrô se soma a outros projetos de mobilidade no Aeroporto de Congonhas, contribuindo para melhorar o acesso, reduzir o tráfego de veículos no entorno e incentivar o uso de transporte público.

“Hoje celebramos uma conquista importante para Congonhas e para a cidade de São Paulo. A chegada do metrô ao aeroporto representa um avanço expressivo na experiência dos passageiros e na rotina dos milhares de profissionais que trabalham aqui todos os dias”, afirma Kleber Meira, diretor-executivo do Aeroporto de Congonhas.

A operação segue de segunda a sexta feira, inclusive feriados, das 10h às 15h, até a conclusão da fase de testes e a ampliação gradual para horário integral.

As estações contam com acessibilidade total, portas de plataforma, paraciclos, integração com ciclovias e baias de ônibus. As passarelas e o túnel de 60 metros que liga a estação ao terminal aéreo também ficam abertos para travessia de pedestres, mesmo para quem não vai embarcar no monotrilho.

Trens tecnológicos

A frota da linha é composta por 14 trens novos, projetados para operar em modo UTO (Unattended Train Operation), totalmente automatizado, com sinalização CBTC. Cada composição tem capacidade para 616 passageiros, ar condicionado, cinco carros interligados, iluminação em LED, câmeras, sistemas de combate a incêndio e tração sobre pneus.

Um diferencial importante são as baterias embarcadas, que permitem ao trem percorrer até 8 km mesmo em caso de falta de energia.