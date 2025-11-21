Aeroporto de Congonhas está no sistema Smart Sampa

A Prefeitura de São Paulo amplia o alcance do programa Smart Sampa com a integração de 20 câmeras em pontos estratégicos do Aeroporto de Congonhas ao sistema de monitoramento por câmeras inteligentes, o maior e mais completo da América Latina. A medida reforça a segurança em uma das áreas de maior fluxo de pessoas da capital, proporcionando o uso de tecnologia de reconhecimento facial e análise de imagens em tempo real nas áreas públicas de embarque, desembarque e calçadas externas do aeroporto, segundo maior do Brasil em movimento de passageiros.

O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes como mais uma medida para reforçar a segurança em uma das áreas de maior fluxo de pessoas da capital, proporcionando o uso de tecnologia de reconhecimento facial e análise de imagens em tempo real. “Com as câmeras do Smart Sampa, não terá nenhum foragido da Justiça, desembarcando ou embarcando aqui, que não seja reconhecido e comunicado às autoridades, à Polícia Municipal, à Polícia Civil, à Polícia Militar e à Polícia Federal, que, inclusive, tem essa grande parceria também com a Prefeitura de São Paulo através do nosso convênio do uso do Smart Sampa.”

As imagens são transmitidas em tempo real para a central de monitoramento do Smart Sampa, integrada aos bancos de dados de segurança pública, o que permite a emissão automática de alertas e a identificação de pessoas procuradas pela Justiça, veículos com restrição e outras ocorrências em tempo real. A partir dessa integração, as informações são compartilhadas imediatamente com as equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) em campo, ampliando a capacidade de resposta operacional.

As câmeras ficam em trechos de intensa circulação de passageiros, veículos e pedestres. Atualmente, o Aeroporto de Congonhas opera voos domésticos para mais de 40 destinos no Brasil. A integração das câmeras de Congonhas foi possível a partir de uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a Aena, concessionária que administra o aeroporto. A operação é feita com o uso dos equipamentos já existentes, sem necessidade de novas instalações. A concessionária investiu na contratação de um provedor de nuvem homologado pelo programa, garantindo compatibilidade técnica e segurança na transmissão dos dados.

O diretor-executivo de Congonhas, Kleber Meira, ressaltou que a integração ao Smart Sampa faz parte do processo de modernização do aeroporto. “Essa parceria com a Prefeitura só fortalece nosso compromisso em fazer com que Congonhas seja cada vez mais seguro, eficiente e tecnológico. Hoje, aqui, a gente já tem a presença da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana e, agora, com essa parceria do Smart Sampa, a gente vai fazer com que Congonhas seja o aeroporto mais seguro de todos.”

Para o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, as parcerias com a Prefeitura trazem benefícios para a cidade. “A parceria é essencial não simplesmente em termos de segurança, que é o que estamos comemorando hoje, mas também para a preservação do patrimônio histórico, para ter uma melhor gestão do trânsito e para fazer uma vida mais fácil para essas 100.000 pessoas que passam diariamente pelo nosso aeroporto.”

De acordo com o secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, as câmaras são do aeroporto e foram integradas ao sistema da mesma forma que outros 20 mil equipamentos particulares que dispõem da tecnologia necessária. “Pegamos os pontos estratégicos tanto de desembarque, embarque, saguão, onde a gente pode garantir o reconhecimento de todas as pessoas que passarem por aqui”, disse.

A atuação no local será compartilhada com equipes da GCM responsáveis pelo patrulhamento das áreas externas do aeroporto, enquanto a Polícia Federal continuará atuando nas áreas internas de embarque e desembarque.

O Smart Sampa é o maior sistema de monitoramento urbano da América Latina e já conta com 40 mil câmeras integradas em pontos estratégicos de São Paulo – sendo 8.500 delas localizadas na Zona Sul.

Revitalização

O Aeroporto de Congonhas passa por uma profunda modernização conduzida pela Aena, com mais de R$ 150 milhões em melhorias já concluídas. Entre elas, a reconfiguração da área de inspeção de segurança, que reduziu as filas, retrofit completo dos banheiros, nova iluminação em LED, revitalização de pistas e pátios e reestruturação do acesso viário, com a criação de uma nova área de embarque em carros de aplicativos e um bolsão para motoristas, que diminuiu em até 50% o congestionamento. O aeroporto também foi o primeiro do país a operar com frota de ônibus elétricos.

Essas ações elevaram a eficiência operacional e garantiram destaque internacional: Congonhas figura entre os aeroportos mais pontuais do mundo no ranking da consultoria Cirium, reflexo de operações mais ágeis e organizadas.

Em dezembro de 2024, a Aena deu início às obras do novo terminal, com investimento total de R$ 2,4 bilhões. Previsto para 2028, o projeto inclui ampliação de 12 para 19 pontes de embarque, restauração do hangar histórico, o dobro da área comercial e novos espaços de conveniência e alimentação.

Passarela

A Aena e a Prefeitura de São Paulo assinaram um Termo de Cooperação para a gestão da passarela localizada em frente ao Aeroporto de Congonhas. O acordo, válido por três anos, com possibilidade de renovação, estabelece que a concessionária ficará responsável pela reforma, manutenção e conservação do espaço. Com investimento previsto superior a R$ 1 milhão, a Aena assume a gestão da passarela no prazo de 60 dias, iniciando o processo de revitalização, que inclui melhorias estruturais, modernização da iluminação e adequações de acessibilidade. Diariamente, cerca de 5.000 pessoas utilizam a passarela como via de acesso ao terminal. A Aena será responsável pela manutenção, limpeza e segurança da passarela. Para isso, manterá guardas de segurança próprios no local, com a função de orientar os usuários, prevenir atos de vandalismo e acionar rapidamente as autoridades quando necessário, aprimorando o tempo de resposta em eventuais ocorrências.