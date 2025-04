Aeroporto de Congonhas chega 89 anos em processo de modernização

O Aeroporto de Congonhas foi inaugurado em 12 de abril de 1936, quando a região do Jabaquara ainda era completamente deserta e acabara de ser anexada à cidade de São Paulo – até um ano antes ainda fazia parte do município de Santo Amaro, que foi anexado justamente para que o terreno passasse a fazer parte da capital paulista. Hoje, o aeroporto da cidade, é o segundo mais movimentado do país e o mais importante e estratégico para a malha aérea nacional. O terminal está sob administração da Aena desde outubro de 2023. Maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, a concessionária já deu início às obras da grande transformação que Congonhas viverá nos próximos anos.

A Aena informa estar investindo R$ 2,4 bilhões para melhorar, cada vez mais, a experiência do passageiro e a eficiência operacional. “Congonhas é um símbolo da aviação nacional. Seu impacto vai muito além do transporte aéreo: ele movimenta a economia, gera empregos e conecta milhões de brasileiros. Celebrar seus 89 anos é reconhecer sua história e olhar para o futuro com foco em inovação e excelência”, afirma o diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus.

Verdadeiro ícone paulistano, localizado no coração da capital, Congonhas é também um motor da economia de São Paulo. Cerca de 10% do PIB nacional é gerado em um raio de 15 km no seu entorno. O aeroporto também emprega mais de 7.000 pessoas e conta com cerca de 100 lojas e restaurantes.

O aeródromo opera cerca de 540 voos diários da aviação comercial, interligando 45 destinos brasileiros. Além disso, é o principal hub da aviação executiva do país. Por ano, mais de 23 milhões de passageiros passam por Congonhas – cerca de 63 mil todos os dias.

Os números superlativos não param por aí. Por mês, passageiros que utilizam o terminal fazem mais de 180 mil chamadas para veículos de aplicativos e outras 25 mil corridas de táxi. Pelo estacionamento, passam aproximadamente 51,5 mil carros a cada 30 dias.

O aeroporto também exerce um papel fundamental na área de saúde. Diariamente, diversos órgãos para transplante passam por Congonhas para salvar vidas em todo o país. Aeronaves aeromédicas com pacientes que buscam tratamento na capital paulista são sempre prioridade e recebem atenção especial.

Executivos em viagens de negócios, artistas em trânsito, professores universitários, famílias em férias e tantos outros perfis transitam diariamente por Congonhas, trazendo uma variedade de sotaques brasileiros e estrangeiros. O aeroporto é um reflexo da riqueza cultural e da diversidade que fazem de São Paulo a cidade mais dinâmica do país.

Os milhares de passageiros que utilizam sua infraestrutura todos os dias já começam a sentir a transformação do aeroporto. As mudanças na área de embarque em carros de aplicativos e a criação de um bolsão de espera para os motoristas reduziram em cerca de 50% o trânsito no piso inferior e em 30% no piso térreo.

Do ponto de vista da oferta comercial, as novidades trazem conforto e sofisticação: 75 mil clientes utilizam as salas VIP mensalmente. No início do ano, o terminal passou a contar com um dos maiores lounges destinados a voos domésticos do país, com mais de 1.000 m². Uma nova sala, de mesmo tamanho, está em obras e deve abrir as portas nos próximos meses.

Para proporcionar maior comodidade aos usuários e agilizar o processo de embarque, a área de raio-X foi ampliada, passando de 11 para 16 canais de inspeção. Os primeiros banheiros totalmente reformados já foram entregues e a atualização do sistema de ar-condicionado está em fase final. Nos próximos meses, a sala de embarque remoto irá dobrar de tamanho e a sala principal será ampliada. Uma nova área pick-up para carros de aplicativo no topo do edifício garagem será inaugurada até o fim do ano.

Congonhas também está mais sustentável. Dez ônibus elétricos para o transporte de passageiros circulam na área interna, proporcionando conforto com zero emissões. Toda a energia consumida já é proveniente de fontes renováveis e um novo programa de reciclagem de resíduos foi implementado. A Aena incentiva operações de aeronaves modernas, que geram menos ruído e emissões.

A segurança é outro fator fundamental para o Aeroporto de Congonhas. Com aprimoramentos constantes, o aeródromo é um dos mais seguros do país. Desde 2021, a pista conta com um pavimento especial coberto por uma camada porosa de atrito (CPA). Com três centímetros de espessura e estrutura de furos, a CPA é um revestimento moderno, que permite o escoamento de líquidos de forma mais rápida e eficiente, evitando o acúmulo e a formação de lâminas d’água sobre a superfície do asfalto.

Em março de 2022, foi inaugurado no aeródromo o único EMAS da América Latina, implantado nas duas cabeceiras da pista. Sistema de Contenção com Materiais de Engenharia (do inglês, Engineered Materials Arrestor System – EMAS), esse mecanismo promove a rápida desaceleração de aeronaves em caso de saída do ponto de frenagem, sem causar danos ao avião, tampouco aos passageiros. A instalação do EMAS se deu com a criação de áreas de escapes no final da pista, até então inexistentes. São 72 metros na cabeceira 17R (próxima à Avenida dos Bandeirantes) e 64 metros na cabeceira 35E (próxima ao bairro do Jabaquara).

Unindo conforto, tecnologia, inovação e segurança, o Aeroporto de Congonhas está se preparando para crescer ainda mais. Até junho de 2028, os investimentos da Aena vão possibilitar a construção de um novo terminal, com mais que o dobro do tamanho atual, passando de 40 mil m² para 105 mil m².

Os passageiros vão contar com espaços ampliados, conforto e novas ofertas comerciais, em mais de 22 mil m² destinados a lojas e restaurantes, capazes de elevar a experiência dos viajantes ao padrão que a cidade de São Paulo merece. Além disso, 19 novas pontes de embarque, aumento de 30 para 37 pontos de parada e melhor circulação das aeronaves, com 215 mil m² de novos pavimentos, vão proporcionar maior acessibilidade, pontualidade e comodidade no acesso às aeronaves.