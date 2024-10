Adriano Diogo defende moradores da Zona Sul

Adriano Diogo dedicou sua vida à luta em defesa dos moradores da periferia. Geólogo formado pela USP com especialização em Engenharia Sanitária pela mesma Universidade vai ajudar Boulos a tirar a saúde da UTI, com o fortalecimento do SUS. Vai lutar por moradia digna e pela regularização fundiária das habitações, com a entrega de títulos de propriedade para os moradores.

Vai batalhar pela qualidade do ensino nas escolas e o aumento no número de vagas nas creches. Os idosos também terão atenção especial.

O transporte está muito caro e ruim. Tem de melhorar. A tarifa não pode consumir parte expressiva do salário. É preciso construir mais corredores de ônibus para que as pessoas cheguem mais rápido a seus destinos.

Quando foi secretário do Meio Ambiente na Prefeitura de Marta Suplicy, Adriano Diogo organizou a aprovação dos corredores de ônibus até Parelheiros.

O bem-estar da população é sua preocupação central. Construiu 7 parques e mais de 30 praças. Criou as APAs (Áreas de Proteção Ambiental) do Capivari- Monos e Bororé no fundão da zona sul.

São Paulo tem registrado o pior ar do mundo. Ninguém consegue ter saúde nesse caos. Por isso, Adriano vai lutar por mais parques. Mais parques significa mais saúde, porque as árvores retiram a poluição da atmosfera e devolvem ar puro.

Também vai lutar pela instalação de equipamentos de cultura e esportes para a juventude da quebrada.

Os animais também vão ter atenção. Ele defende a criação de farmácias com remédios gratuitos e ampliação dos atendimentos e exames nos hospitais da Prefeitura.

Para conhecer mais do candidato, visite as redes sociais: @adrianodiogopt.