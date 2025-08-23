Adoção de cães e gatos é incentivada pela Prefeitura

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), realiza neste sábado, 23 de agosto, a 1ª edição do Aquarela de Patas, evento com tema inspirado em livros de pintura, que tem o objetivo de incentivar a adoção de cães e gatos.

Com o lema “Deixe um Pet colorir a sua história”, o evento busca mostrar que a adoção transforma tanto a vida do animal quanto da família, trazendo mais cor e alegria a esse novo vínculo. No local, o público poderá interagir com os pets, conhecer suas histórias e ajudá-los a encontrar um lar de forma leve e especial.

Cerca de 290 pets, entre filhotes e adultos, de diferentes portes, cores e pelagens, e até animais especiais, estarão disponíveis no Centro Municipal de Adoção para serem adotados das 9h às 17h.

Adoção

Para adotar um animal, o munícipe precisa ser maior de 18 anos de idade, apresentar Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência (dos últimos três meses) e pagar uma taxa administrativa no valor de R$34,20. Os interessados devem levar ainda uma coleira com guia se for adotar um cão ou uma caixa de transporte caso queira adotar um gato.

O munícipe que reside na capital e adota um cão ou gato acima de 8 anos de idade no Centro Municipal de Adoção, recebe o cartão Cuida Bem Idoso, que permite atendimento prioritário e vitalício desse animal em qualquer um dos quatro hospitais veterinários públicos da capital.

Não consegue ir nesse sábado? Vale ainda destacar que, desde o início de maio, o Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) vem abrindo as portas aos visitantes também aos domingos (exceto feriados), das 9h às 15h.

Serviço – Aquarela de Patas

Data: 23/08 (sábado)

Horário: das 9h às 17h

Local: Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), rua Santa Eulália, nº 86, Santana (zona norte)