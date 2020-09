Ação mundial estimula limpeza doméstica

Todos os anos, em setembro, mais de 180 países se mobilizam em ações cheias de simbolismo mas de caráter totalmente prático. É o Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day), uma ação mundial que visa a promover a mobilização de voluntários para a limpeza de suas cidades, bairros, praias, praças e parques.

Mas, esse ano, a data será celebrada de maneira diferente. No dia 19 de setembro, o mundo estará mobilizado para 24 horas de limpeza, só que dessa vez o mote será #EuCuidoDoMeuQuadrado. Ou seja, serão estimuladas práticas para limpeza interna às propriedades e não em áreas públicas, para evitar riscos de transmissão da Covid.

A data sempre simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para um problema maior do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos. No ano passado, 20 milhões de pessoas participaram da segunda edição do evento que, em 2018, havia mobilizado 2 milhões de pessoas e 23 países a menos.

Dessa vez, portanto, devido à pandemia, as ações de limpezas no formato realizado em anos anteriores não poderão ocorrer por causa de aglomerações e risco de contaminação pelo Covid em resíduos.

E qual o melhor protocolo de segurança nessa época? Ficar em casa e “cuidar do seu quadrado”.

Os organizadores estão orientando, inclusive, que não será permitida a realização de atividades externas usando a marca do evento.

E sugerem as várias possibilidades para que as pessoas participem e compartilhem suas experências em relatos pela internet.

Veja algumas sugestões de ações:

Limpeza Ambiental

• Limpeza para eliminação do Foco de Dengue

• Limpeza Solidária: Separe o que não tem mais serventia para você e doe para quem precisa

• Limpeza de Resíduos: Separe os resíduos (o “lixo”) gerados na sua residência em reciclável, composto e rejeito. Use o app Qzela para registrar a ação de separação realizada

• Você pode também separar e destinar óleo de cozinha e resíduos eletrônicos.

Limpeza Digital

O objetivo dessa limpeza é organizar sua vida digital e remover todas as informações dispensáveis.

Acredita-se que esse tipo de organização estimula as pessoas a praticarem ações objetivas e evitar o acúmulo, a sujeira, a bagunça.

Limpe incluive seus dispositivos como fotos duplicadas, aplicativos não utilizados, e-mails antigos ou não lidos e arquivos desnecessários. Saiba mais em: digital.worldcleanupday.org

Limpeza Mental

Pratique atividades que possam contribuir para a sua limpeza mental, como por exemplo:

• Meditação, prática de esporte, música, dança, yoga, leitura, práticas espiritualistas, dentre outros. Realize as atividades como preferir, mas sempre #DentroDeCasa!

Programação de Lives

Os organizadores do Dia Mundial da Limpeza ainda vão promover uma série de lives e eventos pela internet que podem ser acompanhados por qualquer interessado.

Várias lives já vêm sendo apresentadas e estão no Instagram.com/teoriaverde. E outras estão na agenda para os próximos dias: basta acessar www.limpabrasil.org/dia-mundial-da-limpeza para ficar por dentro da programação completa.

Há ainda um grupo no Facebook – procure por Dia Mundial da Limpeza – em que os participantes vão poder interagir e mostrar as ações que tomaram #dentro do seu quadrado!