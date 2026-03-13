Academia Crossfit na Saúde quer recuperar prejuízos com chuva

Eles estão acostumados a fazer altos esforços e suar muito sempre que vão à academia. Mas, agora, todos os alunos da Yellow Monkey Crossfit, localizada na Rua Dr. Nogueira Martins, estão mobilizados para contribuir com a recuperação do box e seus equipamentos. A academia ocupou os noticiários de tv e internet, por ter ficado destruída após as fortes chuvas de domingo. As paredes do fundo do galpão cederam e o box ficou inundado, os equipamentos foram tomados por lama e muitos levados pela enxurrada.

Os alunos destacam que, mais do que um lugar de treino, o box é uma comunidade construída com muito esforço e dedicação pelo casal que dirige o espaço que sempre fez teve importância no preparo físico de todos que o frequentam.

Esses alunos, aliás, já participaram de um mutirão para limpar a Yellow Monkey e recuperar os equipamentos em condições.Mas, para reconstruir o box e toda sua estrutura estima-se que serão necessários mais de R$ 500 mil. Por isso, eles organizaram uma vaquinha virtual e uma rifa.

Para ajudar na reconstrução, a @mv.cross e @mv.victor93 se uniram a essa campanha e disponibilizaram um voucher de R$1.000,00 para escolher seu tênis de Crossfit ou corrida na loja MV Store, que será o prêmio da uma rifa solidária!

Cada número custa R$ 40.

Veja aqui.

O pagamento pode ser via PIX no site e o comprovante deve ser enviado para @luccasgrotto ou @victoriamanriquenutri_. Os valores vão diretamente para a conta da Yellow Monkey. O sorteio acontecerá quando todos os números forem vendidos.

Para participar da vaquinha online, o link é https://www.vakinha.com.br/vaquinha/yellow-monkey.

Importante destacar ainda que qualquer ajuda faz diferença! Se puder participar ou até mesmo compartilhar, já é uma contribuição essencial.

Caso alguém queira fazer doação de qualquer quantia, pode usar o Pix – Yellow Monkey Academia de Crossfit Ltda. PIX: 25.319.839/0001-18