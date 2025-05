Abertas inscrições do Recreio nas Férias

Estão abertas as inscrições para a 46ª edição do Recreio nas Férias, que neste ano tem o tema “Espaço de Brincar” e será realizado entre os dias 7 e 16 de julho. O Recreio nas Férias é mais uma ferramenta para potencializar a educação integral e inclusiva, com atividades de cultura, esporte, lazer e até passeios para espaços e instituições como museus, teatros, cinemas, exposições e muito mais. Além disso, garante refeições nutritivas e atividades que promovem o desenvolvimento físico e cognitivo mesmo durante o período de recesso escolar para bebês, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, com a previsão de 50 mil participantes.

Para fazer a inscrição a família deverá ir a qualquer Unidade Educacional da Rede Municipal ou Centro Educacional Unificado (CEU) até o dia 20 de junho, com RG do responsável, RG ou certidão do participante e comprovante de endereço. O cadastro será feito por um funcionário da unidade. A partir do dia 21 de junho as inscrições permanecerão abertas apenas nos polos CEUs.

Não é necessário ser estudante da Rede Municipal para participar. Serão 132 polos distribuídos pela cidade, sendo 59 CEUs que contarão com atividades das 9h às 16h para crianças e adolescentes de 4 a 14 anos. Já nas creches-polos, o atendimento será das 7h às 17h para bebês e crianças de 0 a 3 anos que estão matriculados em qualquer unidade da Rede Municipal, seja direta ou indireta, mediante inscrição.

Para as crianças aqueles que têm a partir de 4 anos serão oferecidas três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já nas creches polos, serão cinco refeições.