Abertas as inscrições para pedal gratuito em trilha interparques na zona sul da capital

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), em parceria com o Instituto Aromeiazero, promove no dia 8 de agosto, o Pedal de Ativação da Trilha Interparques, iniciativa que convida a população a percorrer um trecho da maior ciclorrota da cidade de São Paulo. Gratuito e aberto ao público, o evento marca a conclusão da etapa de estruturação do projeto, que conecta 11 áreas protegidas da Zona Sul da capital e fortalece ações de mobilidade ativa, ecoturismo e conservação ambiental.

A iniciativa integra as ações da SVMA para promover a mobilidade ativa, fortalecer o turismo sustentável e ampliar o uso público dos parques e Unidades de Conservação do município. O projeto contou, ao longo dos últimos meses, com atividades voltadas ao fortalecimento da governança local, capacitação de empreendedores, desenvolvimento de materiais de orientação aos visitantes e estruturação do circuito turístico da trilha.

Com aproximadamente 182 quilômetros de extensão, a Trilha Interparques conecta 11 áreas protegidas, entre Unidades de Conservação e parques municipais e estaduais, atravessando importantes remanescentes de Mata Atlântica na região sul da cidade. Integrada ao Polo de Ecoturismo de Parelheiros, a rota busca incentivar novas formas de vivenciar São Paulo por meio do esporte, do lazer, da educação ambiental e da valorização dos territórios.

O pedal terá concentração às 8 horas, na Balsa da Ilha do Bororé, com saída prevista para às 8h30. O percurso guiado terá cerca de 12 quilômetros, passando por área urbana e áreas preservadas, proporcionando aos participantes uma experiência de contato com a Mata Atlântica e iniciativas locais do território. O ponto de chegada será na Floresta Municipal Fazenda Castanheiras.

A atividade é aberta ao público e gratuita. Para participar, é necessário levar bicicleta própria em boas condições de uso. O uso de capacete será obrigatório durante todo o trajeto.

Após o percurso, será realizada uma programação institucional que contará com a apresentação dos resultados alcançados pelo projeto, perspectivas para a continuidade das ações, exibição de vídeo institucional e entrega de materiais voltados aos visitantes, como o Guia da Trilha Interparques e o Passaporte da Trilha. Também haverá um momento de confraternização entre participantes, empreendedores locais, organizações parceiras e representantes do poder público.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de agosto, por meio do formulário:Link

Serviço

Data: 8 de agosto de 2026 – Concentração: 8h – Saída: 8h30. Local de partida: Balsa da Ilha do Bororé. Local de chegada: Floresta Municipal Fazenda Castanheiras. Percurso: aproximadamente 12 km. Participação gratuita. Inscrições até 5 de agosto: Link

Sobre a Trilha Interparques

A Trilha Interparques é a maior ciclorrota da cidade de São Paulo, com aproximadamente 182 quilômetros de extensão, conectando 11 Unidades de Conservação da zona sul da capital e integrando o Polo de Ecoturismo de Parelheiros. A iniciativa promove a mobilidade ativa, a conservação ambiental, o cicloturismo e o desenvolvimento local, fortalecendo a conexão entre parques, comunidades e visitantes. O projeto é realizado por meio de emenda parlamentar, em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), e executado pelo Instituto Aromeiazero.