Abertas as inscrições para o curso de Reconhecimento do Céu

A caba de chegar a oportunidade perfeita para quem está em busca de expandir seu conhecimento astronômico e se conectar com o fascinante mundo celeste. A Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera, concessionada pela Urbia, está com inscrições abertas para seu curso ‘Reconhecimento de Céu’, que oferece aos alunos uma experiência imersiva com projeções detalhadas na cúpula do Planetário. As aulas, que contam com 10 horas de carga horária total, serão realizadas presencialmente, entre os dias 23 e 26 de setembro, das 19h às 21h30.

Dividido em quatro aulas, o curso será ministrado pelo renomado astrônomo Marcelo Rubinho Soares, que possui bacharelado e licenciatura em Física, é mestre em Astronomia pelo IAG-USP, além de especialista em polarização interestelar e estrelas massivas. O objetivo do programa é proporcionar aos participantes uma compreensão profunda sobre o funcionamento do céu, estrelas, constelações e como reconhecer esses elementos ao longo das diferentes estações do ano. As temáticas que serão apresentadas se dividem em: Céu de Verão, Estações do Ano, Movimento Celeste e Esfera Celeste; Céu de Primavera, Polo Sul Celeste, Zênite e Nadir; Céu de Outono, Eclíptica e Movimento anual do Sol; Céu de Inverno e Zodíaco.

Com 40 vagas disponíveis, os interessados devem realizar sua inscrição por meio do Urbiapass. Pessoas de todas as idades são bem-vindas, mas menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável pagante.

Serviço:

Curso da Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera: ‘Reconhecimento de Céu’

Data: 23 a 26 de setembro

Local: Planetário Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Portão 10 – Parque Ibirapuera

Horário: 19h às 21h30

Valor: R$ 250,00

Link para inscrição: http://tinyurl.com/22dfammp