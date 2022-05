A Viagem de Rezé: apresentação única na Vila Mariana

O Sesc Vila Mariana, com o apoio da rede de Alianças Francesas do Brasil, recebe o grupo francês Les Productions du Bazar para o espetáculo musical “A Viagem de Rézé” (“Le Voyage de Rézé“). O show acontece em 21 de maio, às 16h e a produção é composta pelos músicos franceses Rémi “Rézé“ Pécout (cantor e guitarrista), François “Soifran“ Brossier (percussionista) e o desenhista David “emdé” Magli, que faz ilustrações durante a apresentação, além do músico burquino Samuel Zabsonre (baixo e voz) e da participação especial do músico Heriberto Cavalcante Porto Filho. Os ingressos estão disponíveis online, pelo Portal Sesc SP, e nas bilheterias do Sesc em todo o Estado.

“A viagem de Rézé é uma viagem a ser vivida, através de trocas e encontros, através do diálogo de culturas, da exploração das fronteiras e das diferenças. Uma forma leve, uma busca de ir ao fundo de uma expressão simples e sincera. Vozes, uma guitarra, peles de um tambor, desenhos e canções”, conta o grupo. O trio tem uma estreita relação com o Brasil, pois os integrantes já moraram em terras brasileiras e tiveram a oportunidade de conhecer e de experimentar alguns ritmos, possibilitando a criação de um espetáculo bilíngue.

A turnê brasileira é resultado da parceria da Aliança Francesa com a Sesc São Paulo, Embaixada da França no Brasil, Institut Français, Spedidam, Ville de Meylan e Ville de Grenoble. Além do Sesc Vila Mariana, Les Productions du Bazar se apresenta no Sesc Araraquara em 22 de maio, domingo, às 16h.

Serviço

A Viagem de Rézé (“Le Voyage de Reze“)

Com o grupo Les Productions du Baza

Dia 21 de maio

Sábado, às 16h

Classificação: livre

Duração: 1h30

Ingressos: disponíveis online, em sescsp.org.br, e presencialmente, em qualquer unidade do Sesc no Estado de São Paulo – Grátis (crianças até 12 anos); R$ 7,50 (credencial plena); R$ 12,50 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência) e R$ 25 (inteira).



*Obs.: Desde 8 de fevereiro de 2022, os responsáveis pelas crianças de 5 a 11 anos devem apresentar o comprovante de vacinação dos menores com ao menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Já para maiores de 12 anos é necessário apresentar o comprovante de vacinação com no mínimo duas doses ou a dose única da vacina. O comprovante pode ser físico ou digital e deve ser mostrado juntamente com o documento com foto. É recomendável o uso de máscara, cobrindo nariz e boca, durante toda a permanência na unidade.