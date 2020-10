A qualidade de vida que a Zona Sul oferece

Ponto privilegiado de uma das maiores cidades do mundo, a Zona Sul de São Paulo não cansa de nos surpreender. Ainda mais quando o quesito é qualidade de vida!

Abrigando bairros que são ao mesmo tempo seguros e cobiçado, os motivos para que ela seja um dos melhores lugares para se morar em Sampa não faltam. Tudo o que você precisa para viver com tranquilidade está por lá.

Sendo assim, nada melhor do que dissecarmos cada um dos diferenciais que apenas a Zona Sul de São Paulo pode nos oferecer. Confira as razões para o local proporcionar tanta qualidade de vida.

Fácil acesso e transporte

Morar no sul da cidade de São Paulo, significa chegar com facilidade a praticamente qualquer lugar. Afinal, com várias avenidas ligando a região a outras partes importantes da cidade e uma malha de metrô que atende bem à região, a mobilidade urbana fica muito mais simples.

Alguns exemplos das conexões são a marginal Pinheiros, a Avenida 23 de Maio e a Bandeirantes. Isso sem contar as linhas de ônibus com funcionamento 24 horas. Pois é, motivos não faltam para comprar apartamento na Zona Sul, mas o transporte fácil com certeza é um dos principais.

Bares e restaurantes

A capital paulista é um dos grandes centros gastronômicos da América Latina (e do mundo). Afinal, a qualidade da comida em São Paulo é praticamente inigualável. Além disso, a vida noturna do Itaim Bibi e da Vila Mariana com certeza são atrativos sensacionais.

Opções de lazer

Você, que está procurando apartamento para alugar na Zona Sul, sabia que a região abriga o maior parte da América Latina? É isso mesmo, o famoso Ibirapuera pode ficar bem pertinho de você.

Ponto de encontro famoso tanto para quem apenas quer curtir um espaço ao ar livre, quanto praticar atividades físicas ou, até mesmo, participar de eventos/exposições que ocorrem por ali.

Mas não para por aí, existem muitas outras opções de entretenimento e lazer na Zona Sul. Com casas de shows, museus, centros esportivos, estádio e diversas alternativas, não falta o que fazer nos entornos.

Shopping center

Todo mundo precisa dar aquele passeio no shopping center de vez em quando e, claro, não iam faltar opções de qualidade na Zona Sul de São Paulo. Os grandes destaques ficam para o Shopping Plaza Sul e o Shopping Morumbi. Só cuidado para não se perder lá dentro na primeira visita!

Hospitais

Em caso de emergências médicas, as opções de atendimento são diversas na Zona Sul de São Paulo. Isso porque a região conta com vários dos melhores hospitais que existem no Brasil. E não dá para negar o quanto a saúde é um fator crucial nas nossas vidas.

Algumas das melhores casas de saúde que se situam na Zona Sul são o HCor, o Hospital São Paulo, o Hospital São Camilo, o Instituto Dante Pazzanese, o Hospital Santa Paula e o Hospital Municipal Vila Santa Catarina.

Aeroporto

Outra vantagem é a proximidade do aeroporto de Congonhas. Por exemplo, quem está procurando por imóveis no Morumbi, além de tudo o que a Zona Sul já oferece, também tem o privilégio de evitar trânsito para chegar com antecedência para voos domésticos e internacionais.

Bairros cobiçados

Apesar de tanta coisa que oferece, uma coisa importante a se ressaltar é que a maior parte dos bairros da região são residenciais. É graças aos investimentos em infraestrutura e à boa distribuição de opções de mobilidade, lazer e cultura que a Zona Sul se tornou tão atrativa.

Sendo assim, está na hora de conhecer alguns dos bairros que mais chamam atenção na localidade:

Vila Mariana

Interlagos

Itaim Bibi

Moema

Ipiranga

Morumbi

Saúde

–

Gostou de ver tudo o que a Zona Sul de São Paulo oferece quando se trata de qualidade de vida? Conhece alguém que também precisa saber disso tudo? Então compartilhe esse texto!

Foto: Alexandre Possi/Wikimedia Commons