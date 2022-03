“A Pane” chega ao João Caetano

O mês de março terá estreia de A Pane, espetáculo indicado para maiores de 14 anos no Teatro João Caetano. Nessa comédia sobre Justiça, um hóspede inesperado se transforma em réu de um jogo em que juiz, promotor, advogado e carrasco aposentados revivem suas profissões. Uma fábula que fala dos nossos dias. No elenco, um encontro de gerações, com Antonio Petrin, Cesar Baccan, Heitor Goldflus, Marcelo Ullmann, Oswaldo Mendes e Roberto Ascar.

O espetáculo fica em cartaz apenas de 4 a 13/03, sextas e Sábados, 21h, e domingos 19h. Ingressos: 1kg de alimento, com retirada 1 hora antes.

No dia 18 de março, o teatro recebe Carnaval da Brasil, às 21h, com classificação livre.

Carnaval da Brasil é um esquenta da folia que começa no final de fevereiro e acontecerá em todos os finais de semana de março. O evento vai prestigiar as mulheres cantoras e percussionistas que atuam nas escolas de samba e nas rodas de samba como forma de exaltar e reconhecer o talento delas. O público LGBTQIA + também estará representado estrelando na corte desse grande pré-Carnaval.

Depois, nos dias 19 e 20, será a vez de “On Off”, Sábado 21h e domingo 19h, também com classificaçlão livre.

Ao conectar e aproximar o homem, as ferramentas da internet nos encaminharam para o afastamento de “Likes” de liberdade, “rolam para cima” nossas vivências, colocam nos “itens arquivados” nosso emocional e “unfollow” na verdadeira essência. Assim é On Off. Haverá um bate-papo ao final do espetáculo com a psicóloga Paula Zonzini com duração média de 40 minutos.

De 25 a 27 de março, Não nem Nada (Sexta e Sábado, 21h, e domingo 19h), é direcionado ao público com mais de 12 anos. Em uma velocíssima gincana cênica, quatro intérpretes desdobram-se em dezenas de personagens para investigar assuntos caros aos nossos tempos, como a dificuldade de comunicação diante da profusão de estímulos, o bombardeamento de notícias, a dinâmica de funcionamento das redes sociais, o mundo das subcelebridades e a própria noção de percepção do tempo na contemporaneidade. Indicada ao Prêmio Shell SP 2014 de Melhor Autor (Vinicius Calderoni) e Melhor Atriz (Renata Gaspar).

No final do mês, dia 25, estreia Mabui, que ficará em cartaz até 24 de abril, sempre às sextas e sábados, 18h, domingo, 17h.

O Teatro João Caetano fica na Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino. Tel: 5573-3774.