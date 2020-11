3 melhores sites de Recarga Oi Online – Ganhe créditos e Bônus grátis

Neste artigo você conhecerá os 3 melhores sites para fazer a recarga Oi Online em apenas alguns passos. Além disso, ao fazer isso, você pode ganhar créditos e bônus gratuitos.

recarga-oi-rj.com.br – Ganhe até 4 GB de bônus

recarga-oi-sao-paulo.com.br – Obtenha 1 GB + SMS grátis

recarregue-celular-oi.com.br – Com débito e até 2 GB

Recarga-oi-rj.com.br – Ganhe até 4 GB de bônus

Bônus de até 4GB que você pode obter ao fazer a recarga Oi Online com cartão de crédito para cada valor maior que R$ 70 que você colocar no celular. Além disso, a operação é bastante simples, pois envolve apenas seis passos simples.

Para isso você deve entrar na página web, depois disso você deve fazer o login ou criar um usuário, se ainda não tiver. Posteriormente, você deverá clicar na opção “Fazer recarga” e digitar o número do telefone que deseja pagar. Por fim, você selecionará a forma de pagamento, que será cartão de crédito Visa ou Mastercard, e confirmará a operação.

Também neste site você não precisa de uma conta em banco ou cartão de crédito para pagar, devido às várias formas de pagamento que suporta. Da mesma forma, você não terá que pagar taxa extra, pois o único valor que você pagará será o valor da fatura. Além disso, o serviço estará disponível 365 dias por ano.

Recarga-oi-são-paulo.com.br – Obtenha 1 GB + SMS grátis

Enquanto que no recarga Oi São Paulo você pode fazer transações em questão de segundos através do sistema de pagamento do QR Code. Além disso, você ganha 1GB mais SMS grátis para cada recarga acima de R$ 20,00. Para isso, basta seguir os passos abaixo.

Vá para a página da empresa e faça login no sistema. Depois disso, clique na opção “Oi” e escolha a forma de pagamento. Posteriormente, você deve seleccionar como prefere paga. Portanto, esta plataforma conta com uma das formas de pagamento mais inovadoras, o QR Code. Por fim, verifique se todos os dados estão corretos e clique em “Confirmar“.

Além disso, esta plataforma também oferece um desconto de 5% em cada recarga online. Da mesma maneira, nesta plataforma você poderá pagar o saldo da fatura de outras operadoras como Tim, Vivo, Claro e Nextel.

E, caso esteja em busca de uma renda extra, através deste site você pode revender o saldo para vizinhos, familiares e amigos. Desta forma, você pode receber créditos adicionais a cada mês em sua casa.

Recarregue-celular-oi.com.br – Com débito e até 2 GB

Nesta última alternativa, você tem a possibilidade de obter até 2 GB a fazer a recarga Oi Online débito. Portanto, para usufruir deste tipo de benefícios você precisará colocar mais de R$ 30,00 de saldo mensal no seu celular.

Quanto à forma de pagamento, o processo é bastante simples, não requer muitas informações além do seu cartão e algumas informações adicionais.

Entre na plataforma com seu nome de usuário e senha, a seguir selecione a operação junto ao valor a ser colocado. Em seguida selecione o cartão de débito como forma de pagamento e verifique se todos os dados estão corretos. Finalmente pressione confirmar e pronto.

É voltado principalmente para os planos da empresa: Oi Livre Proporcional, Oi Livre Semanal, Oi Livre Diário, Bonus Diário. Enquanto a proteção de dados, é uma das melhores do país, pois possui Certificado PCI e Proteção SSL.

Tutorial para transferir crédito Oi

Existem duas opções principais para transferir crédito Oi do seu telefone para o de outra pessoa da mesma operadora. Para isso você deve:

1) Ligue para *3000

Nesta primeira opção, você deve ligar para *3000, onde será atendido por uma operadora da empresa. Depois disso, você precisará indicar que deseja fazer uma transferência e, em seguida, seguir os passos a seguir.

2) Atendimento virtual

A segunda alternativa é por meio do serviço de Atendimento virtual da Oi. Através desta plataforma você entrará em contato com a empresa e deverá seguir os passos para transferência do saldo. Além disso, o serviço de perguntas e respostas estará à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida.

Como fazer uma recarga Oi Online com o app Minha Oi?

Se preferir, você pode fazer sua recarga Oi Online pelo aplicativo da plataforma, o Minha Oi. Para fazer isso, você deve seguir os passos que discutimos abaixo.

– Primeiro entre na loja virtual do seu celular e baixe o aplicativo Minha Oi.

– Em seguida, entre no sistema com seus dados.

– Em seguida, clique em “Fazer recarga“.

– Selecione a recarga Oi valores, de acordo com a quantidade que deseja agregar.

– Em seguida, registre seu número de telefone ao lado do DDD.

– Por fim, insira os detalhes do cartão de crédito que você usará para pagar.

Além disso, possui serviços como consulta de saldo. Da mesma forma, você pode baixar o PDF de sua segunda via, obter detalhes de seus gastos, receber suporte técnico virtual e reativar os serviços bloqueados.

Colocar crédito Oi pelo SMS e Chamada

Outra alternativa é poder recarregar, por SMS e ligações, através dos números que a empresa disponibiliza aos clientes. Portanto, você tem estas três opções:

1) Call Center

Para usar esta opção você deve ligar para a recarga Oi número *3000 do seu celular. Depois disso, você terá que seguir os passos indicados pela operadora do atendimento para adicionar crédito ao seu celular.

2) Canal Interativo

Por outro lado, você tem a opção de discar a *3000#. Posteriormente você deve escolher o valor que deseja colocar no celular para manter contato com sua família e amigos.

3) SMS

Por fim você pode enviar um SMS para o número 3000 com o valor que deseja da recarga Oi Online junto com os decimais sem vírgula. Por exemplo, se sua recarga é de R$ 50,00 você deve escrever 5000. Depois disso você terá que seguir os passos e pronto.

Como pedir crédito emprestado da Oi?

A operadora de telefonia disponibiliza aos clientes um empréstimo de R$ 5,00, denominado Crédito Especial. Isso será descontado na próxima recarga junto com a taxa de R$ 2,00 que o serviço possui.

No entanto, para se inscrever, a pessoa deve atender a certos requisitos para ser um cliente elegível. Por exemplo, você deve ter colocado crédito recentemente, estar registrado como pessoa física. Da mesma forma, possuem saldo inferior a R$ 2,00 e não possuem dívidas de empréstimos anteriores.

Portanto, existem duas opções para fazer a solicitação:

1) Contrato manual: com esta opção basta enviar um SMS com a palavra “Oi” para o número 3333.

2) Contrato automático: neste ponto, existem duas alternativas:

– A primeira é enviando a palavra “Oi” para o 3133.

– Como segunda opção, você pode ligar para o número *880.

Com cada uma das opções, o cliente deve receber um SMS onde é confirmada a operação. Vale lembrar que, no modo automático, o crédito é válido por 12 meses. Por outro lado, se desejar cancelar a solicitação, você deve enviar uma mensagem de texto com a palavra “Oi” para 7133 ou ligar para * 880.